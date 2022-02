Leserbrief Kurzzeitgymnasien stärken die Sekundarschule Zur Kantonsratsdebatte vom 27. Januar 02.02.2022, 13.38 Uhr

Auf Antrag der FDP befürworten Regierungsrat und Kantonsrat weitere Standorte für Kurzzeitgymnasien neben Menzingen. Es ist ein Anliegen der FDP, das Bildungsangebot für Sekundarschulen und Gymnasien im Kanton Zug attraktiv zu entwickeln.

Worum geht es? Schülerinnen und Schüler, die sich überlegen, nach der Sekundarschule die gymnasiale Matura anzustreben, können dies zurzeit nur im Kurzzeitgymnasium in Menzingen tun. Bekanntlich liegt die Kanti Menzingen eher am Rand des Kantons und ist somit aus dem Ennetsee weniger gut erreichbar. Steht eine Schülerin oder ein Schüler aus Oberwil, Cham oder Hünenberg in der 6. Klasse vor der Entscheidung, in die Sek oder Kanti überzutreten, und ist sich nicht sicher, dann fällt der Entscheid eher zu Gunsten der Kanti. Denn wenn sie oder er zuerst in die Sek ginge, wäre nachher für das Kurzzeitgymi der Weg nach Menzingen zwingend. Beim Übertritt nach der 6. Klasse ans Langzeitgymi geht es nach Zug. Diese Schülerinnen und Schüler schnuppern dann jedoch leider nicht für die Berufslehre.

Die Regierung bestätigt diesen Zusammenhang: «Während 2018 bis 2021 von den Berggemeinden 19 Prozent ein Langzeitgymnasium besuchten, waren es im Tal 27 und im Ennetsee 24 Prozent. Das Führen eines zweiten Kurzzeitgymnasiums im Tal oder im Ennetsee dürfte somit dazu führen, dass mehr Schülerinnen und Schüler aus Tal und Ennetsee in ein Kurzzeitgymnasium eintreten. Der Regierungsrat teilt deshalb die im Postulat formulierte Einschätzung, dass mit dem Führen eines zweiten Kurzzeitgymnasiums die Sekundarschulen gestärkt werden.» Gemäss dem Antrag der FDP soll nicht bis zum Bau der Mittelschule in Rotkreuz abgewartet werden, sondern ein Provisorium eingeführt werden. Ein «Copy-Paste» des Konzepts für das Kurzzeitgymi von Menzingen nach Zug und/oder Rotkreuz sollte nicht Jahre dauern. Nun liegt es an der Bildungsdirektion, zügig konkrete Lösungen zu erarbeiten.

Peter Letter, Kantonsrat FDP, Oberägeri