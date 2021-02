Leserbrief Ladenöffnungszeiten geben zu reden Zur kantonalen Abstimmung vom 7. März 05.02.2021, 16.03 Uhr

Für mich ist klar: Die gesellschaftlichen Bedürfnisse haben sich gewandelt. Moderne Familienstrukturen, vermehrte Einzelhaushalte und veränderte Arbeitszeiten verlangen eine Anpassung der Ladenöffnungszeiten. Wir möchten flexiblere und zeitgemässe Rahmenbedingungen schaffen, damit der Detailhandel die Öffnungszeiten nach den Bedürfnissen der Kunden im Kanton Zug ausrichten kann. Darum fordert die Initiative für zeitgemässe Ladenöffnungszeiten, dass die Läden im Kanton Zug neu unter der Woche bis 20 Uhr und am Samstag bis um 18 Uhr öffnen dürfen. Dies geschieht nach unternehmerischem Ermessen – jedes Geschäft kann frei wählen, ob es von der Liberalisierung Gebrauch machen will. Die leichte Anpassung der Öffnungszeiten ist eine Massnahme gegen das Ladensterben durch den wachsenden Onlinehandel und den Einkaufstourismus hinter der Kantonsgrenze sowie eine Anpassung an die gesellschaftliche Realität. Sie ist ein Schritt hin zu gleich langen Spiessen für das lokale Gewerbe. Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, am 7. März ein klares Ja in die Urne zu legen.

Immer mehr gehen samstags einkaufen, da an diesem Tag die meisten frei haben und die Möglichkeit, gemütlich mehrere Stunden zu stöbern oder Schnäppchen zu jagen. Einkaufen soll nicht ein Muss oder eine rasche Tätigkeit sein. Deshalb weichen viele auch auf das Internet aus, dort kann man sich Zeit lassen und 24/7 einkaufen. Die meisten Zuger gehen ungern knapp vor 19 Uhr einkaufen, da wir doch noch gern in den Läden stöbern und gerne schauen, was man wirklich braucht oder nicht. Viele kommen vor 18 Uhr nicht zum Einkaufen, weil auch unsere Arbeitszeiten sich ändern oder unsere Familienstruktur es nicht erlaubt. Ich wünsche mir die zusätzliche Stunde. Ich persönlich gehe ungern samstags einkaufen. Wo man noch froh sein muss, wenn man einen Parkplatz ergattert. Das Wochenende soll für die Erholung, Freizeit und auch für die Familie sein. Und es ist wichtig heutzutage, wo meistens beide Eltern arbeiten, dass die Kinder Zeit mit den Eltern verbringen können, anstatt diese zum Einkaufen begleiten. Deshalb sage ich Ja am 7. März.

Gian Brun, Präsident Jungfreisinnige Kanton Zug, Hünenberg