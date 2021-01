Neue Züge machen im Bahnhof Zug Halt – auch ihre Räder kreischen

Das Wahrzeichen des öffentlichen Verkehrs im Kanton, der Bahnhof Zug, ist in seiner Art in der Schweiz eine Besonderheit. In diesem sogenannten Keilbahnhof halten viele Züge in der Kurve – mit unangenehmen Folgen.

Marco Morosoli 11.01.2021, 05.00 Uhr