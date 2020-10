Serie Im Jahr 1970 setzte sich in Steinhausen der Landschaftsschutz durch Um neue Gebiete in Steinhausen zu entwässern und bebaubar zu machen, sollten die örtlichen Bäche korrigiert werden. Vertreter des Natur- und Landschaftsschutzes verhinderten jedoch tief greifende Veränderungen. Cornelia Bisch 12.10.2020, 12.10 Uhr

Dank des beherzten Eingreifens von Naturschützern wurden die Einmündung des Dorfbaches Steinhausen in den Zugersee und das Chamer Ried in ihrer natürlichen Schönheit als Naherholungsgebiet erhalten. Bild: Stefan Kaiser (31. August 2020)

Die Gemeinde Steinhausen war Ende der 1960-er Jahre im Umbruch: Der Bau der Nationalstrasse schnitt dem Dorf die Zugänge zum See ab. Zudem mussten die National- und sämtliche Zubringerstrassen sowie ausgedehnte neue Baugebiete entwässert werden. Die bestehenden Bäche reichten für das anfallende Meteorwasser nicht mehr aus. Der Mensch musste in die Natur eingreifen. Das neue kantonale Gesetz über die Gewässer schrieb jedoch vor, sämtliche Gewässer gesund und nach Möglichkeit in ihrer ursprünglichen Reinheit und ihrem natürlichen Zustand zu erhalten. Dies stellte die Gemeinde Steinhausen vor grosse Herausforderungen. Der Dorfbach in seinem Unterlauf, aber auch alle übrigen Bäche in der Städtler- und Steinhauser Allmend sollten einer «Korrektion» unterzogen werden.