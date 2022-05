Landwirtschaft Das Beispiel eines Chamer Biobauern zeigt: Unkraut jäten statt Gift spritzen funktioniert Landwirt Peter Werder verwendet seit vielen Jahren einen Hackstriegel statt Herbizide, um dem Unkraut auf seinen Äckern Herr zu werden. Das moderne Gerät kann jedoch noch viel mehr. Es ist fast rund ums Jahr im Einsatz. Cornelia Bisch Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Peter Werders Hof im idyllischen Chamer Weiler Bibersee liegt nahe der Zürcher Kantonsgrenze. Seit 20 Jahren betreibt er hier biologischen Ackerbau sowie eine Eierproduktion und eine Pferdepension. Den Bauernhof übernahm er von seinem Vater, der ihn ebenfalls biologisch betrieben hatte. «Ich bin damit aufgewachsen und kenne nichts anderes», sagt der Landwirt schlicht. Nichts anderes also, als Wind, Wetter, Krankheiten sowie dem Unkraut mit natürlichen Mitteln zu trotzen.

Biobauer Peter Werder aus Cham betreibt seit vielen Jahren herbizidfreie Landwirtschaft. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

Für seine diversen Mais-, Getreide-, Erbsen-, Kartoffel- und Hirsekulturen setzt er den Hackstriegel zur mechanischen Unkrautregulierung schon seit vielen Jahren ein. Damit bekämpft er im frühen Wachstumsstadium seiner Kulturen das gleichzeitig wachsende Unkraut, damit es nicht überhandnimmt.

«Es geht darum, der Hauptkultur einen Vorsprung zu verschaffen.»

Ein wenig Beikraut ist akzeptabel

Die Auswahl der Getreidesorten sei mit entscheidend.«Ich verwende nur hochwachsende Sorten, die auf Bio ausgelegt sind und möglichst wenig Licht auf den Boden dringen lassen, damit das Wachstum des Beikrauts unterdrückt wird.»

Er nenne es bewusst Beikraut nicht Unkraut, weil viele der Pflanzen keinen grossen Schaden anrichten würden. «Ein wenig davon ist akzeptabel, selbst, wenn es mit der Kultur geerntet wird.» Später in der Getreidemühle, werde es wieder ausgesondert.

«Schädlich sind nur hoch wachsende Wurzelkräuter wie Blacken, Winden, Disteln oder auch einige einjährige Kräuter wie das Klettenlabkraut.»

Das kleinwüchsige Beikraut hat der Landwirt erfolgreich bekämpft. Bald steht die Haferkultur so hoch, dass der verbliebene Krautwuchs aus Lichtmangel abstirbt. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

Sie würden zu Verwicklungen in der Dreschmaschine führen und zu viel Feuchtigkeit ins Erntegut bringen.

Anschauungsbeispiele für interessierte Kollegen

Heute ist also Unkrautstriegeln angesagt. «Ich habe ein Feld mit Sommerhafer, das noch einen Durchgang vertragen könnte.» Der 41-Jährige schwingt sich hinters Steuer seines Traktors, der moderne Hackstriegel, den er letztes Jahr für 20'000 Franken erworben hat, ist bereits an dessen Rückseite montiert. Über Feldwege erreicht er seinen Acker.

«Die Kultur ist jetzt zirka 30 Zentimeter hoch. Dies ist der letzte Striegeldurchgang. Danach wird der Hafer unbehelligt vom Beikraut weiterwachsen.»

Behutsam fährt der Landwirt das Feld hinauf und hinunter. Die Zinken des Hackstriegels sind voller Kraut, das am Rand des Feldes abgeschüttelt wird.

Mit einem modernen Hackstriegel bearbeitet Peter Werder sein Haferfeld. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

Nebenan steht ein breites Feld mit Winterweizen. «Hier habe ich einen Streifen mit dem Hackstriegel bearbeitet und einen anderen ohne wachsen lassen.» Der Unterschied ist deutlich erkennbar, auf dem gestriegelten Bereich wächst der Weizen üppiger, dichter. «So kann ich Kollegen, die sich für das Striegeln interessieren, die Wirkung aufzeigen.»

Bessere Resultate durch moderne Geräte

In den letzten Jahren sei das Interesse für die herbizidfreie Unkrautbekämpfung stark gestiegen, stellt Werder fest. Vielen seiner Berufskollegen mangle es jedoch am nötigen Wissen, der Erfahrung und Ausrüstung.

«Hier springe ich gerne ein und striegle ihre Felder mit meinem eignen Gerät in Lohnarbeit.»

Auf diese Weise sei den Bauern geholfen und er könne die Investition in den modernen Hackstriegel amortisieren.

Im Gegensatz zu den älteren Maschinen, die fix montierte Zinken aufwiesen, hängt bei den modernen Geräten jede Zinke an einer flexiblen Feder. «So kann der Hackstriegel auf Bodenunebenheiten reagieren und das Feld gleichmässig bearbeiten, während das alte Modell manche Bodenbereiche kaum berührte, in andere zu grob und tief eingriff und damit die Kultur beschädigte.»

Die Spuren, die der Traktor auf dem Haferfeld hinterlässt, sind bald nicht mehr zu erkennen. Die Triebe stellen sich von selbst wieder auf. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

Die Praxis, bei trockenem Wetter zu striegeln, bei nassem Herbizide zu verwenden, die manche Nicht-Biobauern betreiben, belächelt der Landwirt ein wenig.

«Das ist natürlich der einfachste Weg. Wenn man aber die Felder gut vorbereitet, geht es auch ganz ohne Herbizide.»

Es sei oft Präzisionsarbeit, die Geschick und Erfahrung erfordere. Lang anhaltende Regenphasen wie letztes Jahr seien überdies eine Herausforderung, räumt er ein. «Sumpfige Felder kann man kaum befahren. Ausserdem vertrocknet das ausgerissene Beikraut bei Feuchtigkeit nicht aus und bildet neue Wurzeln.»

Der Gesamtaufwand der mechanischen Unkrautregulierung sei deutlich höher, das sei die Schattenseite.

«Dafür wird man jedoch mit entsprechenden Direktzahlungen vom Bund entschädigt.»

Der Hackstriegel von Bauer Peter Werder ist fast rund ums Jahr im Einsatz. Er benutzt ihn auch, um den Boden zu belüften und Felder auszuebnen. Bild: Matthias Jurt (Cham, 11. Mai 2022)

Das Gerät dient auch zur Bodenbelüftung

Den Hackstriegel setzt Peter Werder aber nicht nur für die mechanische Unkrautregulierung ein. «Wenn ich im Frühjahr mit dem Getreideanbau beginne, sind die Böden oft noch zu kalt. Um die erforderliche Bodenwärme zu erhalten, aktiviere ich die Felder mit dem Hackstriegel.» Auf diese Weise würden Belüftung und Mineralisation des Bodens gefördert, der sich dadurch erwärme und mehr Nährstoffe freigebe.

«So lege ich ohne Einsatz von Kunstdünger früh die Basis für ein gutes Ertragspotenzial.»

Auch beim Mais, der während des Sommers reift und oft Gewittern ausgesetzt ist, kommt der Striegel zum Einsatz. «Starkregen hat eine Verschlammung und Verkrustung des Bodens zur Folge. Das wirkt wie ein Deckel, der Luft- und Gasaustausch erschwert.» Der Hackstriegel breche diese Verkrustungen auf und lockere das Erdreich.

Um Böden auszuebnen, setzt Bauer Peter Werder den Hackstriegel ebenfalls ein. «Es ist ein sehr vielseitiges Gerät, das ich praktisch rund ums Jahr nutze.» Er probiere immer wieder gerne Neues aus und investiere in moderne Technik. «Das erfordert Mut und stellt ein Risiko dar. Aber wenn man weiterkommen will, muss man manchmal etwas wagen in der Hoffnung, dass auch andere aufspringen werden.»

