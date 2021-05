LANDWIRTSCHAFT - Die Zuger Erdbeeren kommen mit Verspätung, aber in schöner Fülle – ein Obstbauer erzählt

In der Nacht auf den 6. April kam es in der gesamten Schweiz zu Frost mit Tiefsttemperaturen von minus eins bis minus acht Grad. Auch in den Folgenächten sanken die Lufttemperaturen auf teilweise minus sechs Grad. Eine Umfrage des Schweizer Obstverbandes in den wichtigsten Obstregionen zeigt auf, dass der Frost Schäden bei Aprikosen, Kirschen, Frühzwetschgen sowie Birnen und Äpfeln verursacht hat. «Bei der Chriesiernte rechne ich mit 70 bis 80 Prozent Ausfall», bedauert Obstbauer Reto Zimmermann aus Rotkreuz. Die Blüte habe bereits eingesetzt, als der Frost gekommen sei. «Ich habe zwar versucht, die Kulturen mit Frostkerzen zu schützen, aber der Wind war so stark, dass das nicht viel nützte.» Bei den frühen Zwetschgensorten rechnet er mit Verlusten von 20 bis 40 Prozent, bei den Äpfeln mit schätzungsweise 10 bis 20 Prozent.

Die Auswirkungen der Frostnächte für den Kanton Zug könne man noch nicht genau abschätzen, betont Thomas Rickenbacher, Präsident des Bauernverbandes Zug. «Die Obstkulturen werden noch viel Unterstützung benötigen, damit sie kräftig gedeihen können. Dies wird viel Geduld und Zeit erfordern.» Die Hagel- und Frostversicherung habe zwar von Millionenschäden gesprochen, so Rickenbacher. «Schäden hat es bestimmt auch in Zug gegeben. Es wird sich noch weisen, wie gross der Ausfall sein wird.» Die Berggemeinden seien sicher stärker betroffen als jene im Tal, und das empfindlichere Steinobst habe mehr gelitten als das Kernobst.