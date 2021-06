In Zug beginnt die Chriesiernte

Die Chriesibauern mussten teilweise massive Ernte-Ausfälle in Folge der Frostschäden im Frühling verkraften. Nichtsdestotrotz läuten die Chriesigloggä von Zug und Baar am 21. Juni um Punkt 12 Uhr, im höher gelegenen Ägerital erst am 17. Juli um 9 Uhr.

18.06.2021, 11.53 Uhr