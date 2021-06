LANDWIRTSCHAFT Zentralschweizer Alpsommer: Saro Keinath aus Menzingen badet 1000 Schafe – und macht sich auf eine abenteuerliche Reise Der Schafzüchter Saro Keinath verbringt mit seinen eigenen 300 und den 700 Schafen anderer Bauern rund drei Sommermonate auf verschiedenen Alpen im Kanton Schwyz. Dabei sind die grössten Herausforderungen Krankheiten, Raubtiere und das Wetter. Text: Cornelia Bisch | Bilder: Stefan Kaiser 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die angelieferten Tiere werden durch ein Schleusensystem getrieben. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Mittels eines speziellen Holzwerkzeugs taucht Paul Bellmont von der Oberallmeindkorporation Schwyz jedes Schaf vollständig ins chemisch behandelte Wasser. Dieses wird anschliessen mit Kalk gebunden, sodass es zu 100 Prozent abbaubar ist. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Schnell eingetaucht in die Brühe ... Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) ... und gleich wieder raus gekrabbelt. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Die Schafe mögen diese Prozedur zwar nicht, erholen sich aber rasch davon. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Einmal ordentlich schütteln, und der Spuk ist vorbei. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Nach dem Vollbad werden die Tiere in den Bereich des Fussbades überführt, wo sie während einiger Minuten stehen bleiben. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Zwischendurch hält Schäfer Saro Keinath (Mitte) einen Schwatz mit den Bauern und Helfern. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) In verschiedenen Gehegen werden die Schafe gruppenweise gebadet und getrocknet. Jeder Bauer hat seine Tiere gekennzeichnet. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) «Gwundrige» Zaungäste (von links): Svenja, Melina, Bettina und Corina. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Nach beendeter Prozedur dürfen sich die Tiere auf einer grossen Weide erholen. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021) Frei und glücklich auf der Weide. Am nächsten Tag gehts ab auf die Alp. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021)

Schäfer Saro Keinath aus Menzingen hat zwei unruhige Wochen hinter sich. Er brannte darauf, Richtung Alp zu ziehen, musste aber warten, bis auch die letzten Schneereste weggeschmolzen waren. Endlich kann er zum Aufbruch blasen: Es ist Freitag, der 11. Juni. Der Landwirt lädt seine 300 Schafe in den bestellten Anhängerzug und fährt nach Unteriberg zum Sammelplatz, wo er seine 700 zusätzlichen blökenden Schützlinge in Empfang nimmt.

Auf einem Sammelplatz der Oberallmeindkorporation Schwyz in Unteriberg werden die Tiere angeliefert. Bild: Stefan Kaiser (11. Juni 2021)

Mit von der Partie ist auch seine Familie, Partnerin Michaela, Tochter Svenja und Sohn Nils.

Seit vier Jahren pachtet der 47-Jährige jeden Sommer die Alpgebiete Schärm (1568 Meter über Meer), Obergross (1839 m.ü.M.) sowie die Hochalp Vordersilberen (2314 m.ü.M.) von der Oberallmeindkorporation Schwyz und verbringt rund 100 Tage mit gesamthaft 1000 Schafen in diesen Gebieten.

«Es geht dabei nicht nur um die Tiere, die hier oben gesundes Futter finden, sondern auch um den Erhalt der Biodiversität der Alpweiden und um den Lawinenschutz.»

Denn ohne die Tiere, die das Gras, kleine Baumtriebe und allerlei Buschwerk vertilgen, würde der Wald die Magerwiesen innert weniger Jahre vereinnahmen. «Damit würden auch die Wiesenbrüter und zahlreiche Insektenarten verschwinden», weiss der gelernte Forstwart.

Wird das Gras nicht abgefressen, wächst es und wird vom Schnee niedergedrückt. «Dadurch entsteht eine sehr rutschige Unterlage, auf welcher der Schnee nicht haften kann, und es besteht die Gefahr von Lawinen.» Um diese Form der Alppflege zu unterstützen, legt Keinath selbst Hand an, so oft er Zeit dafür findet, fällt grössere Tannen und räumt Steine beiseite. Zusätzlich zu den Schafen führt er 40 Ziegen und drei Esel mit, welche sehr effiziente Kämpfer gegen die sogenannte Verbuschung sind.

Kur gegen Parasiten und Moderhinke

Ein heiterer Klangteppich aus Glocken, Tier- und Menschenstimmen begleitet das Entladen der Tiere aus den Transportern in Unteriberg. Die Tiere blöken aufgeregt und drängen ins Freie. Zuvor jedoch wird jeder Transporter von Saro Keinath in Augenschein genommen.

Der Schafzüchter Saro Keinath (Mitte) registriert jedes einzelne Tier. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021)

Keinath sagt bestimmt:

«Wenn ich sehe, dass die Tiere sich auffällig kratzen oder auf den Knien liegen, weise ich eine Fuhre schon mal ab.»

Das Kratzen ist ein Hinweis auf Milben- oder Flohbefall, der Kniefall deutet auf die gefürchtete Klauenkrankheit Moderhinke hin. Beides ist extrem ansteckend und für die Tiere zwar nicht tödlich, aber äusserst unangenehm, die Klauenkrankheit zudem sehr schmerzhaft.

Der Augenschein allein genügt dem Bauern aber nicht. Sämtliche Tiere nehmen einzeln ein Voll- und ein Fussbad, damit sie radikal von Parasiten und Krankheitskeimen befreit werden, bevor sie sich auf der eingezäunten Weide ausruhen und stärken dürfen. Die dafür notwendigen Anlagen stellt die Korporation zur Verfügung.

Und so sieht es aus, wenn 1000 Schafe gebadet werden müssen:

Video: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021)

Wanderschaft in die Einsamkeit

«Wenn sich die Schafe auf der Weide beruhigt haben, fahre ich auch heim und lege mich für zwei oder drei Stunden hin. Wenn sie sich nicht beruhigen, bleibe ich bei ihnen», erklärt Saro Keinath. In der Frühe des nächsten Tages bricht er mit vier Hirtenhunden und acht Helfern zur drei bis vierstündigen Wanderung in die Voralp Schärm auf, wo er für drei Wochen bleiben wird. Dann geht's weiter nach Obergross für weitere drei Wochen. «Anschliessend ziehen wir via Ochsenboden über den Saaspass zur Hochalp Vordersiberen.» Auch auf der Rückreise machen Herde und Hirte wiederum an sämtlichen Stationen Halt, um die Weiden ein zweites Mal zu bewirtschaften.

Bleibt ein Schaf stehen, weil es krank oder erschöpft ist, merkt sich der Schäfer den Standort und setzt sich mit dem Älpler-Kollegen, der für das entsprechende Gebiet zuständig ist, in Verbindung. «Er sieht dann nach dem Tier.» Erholt es sich nicht, geht Keinath später zurück und holt es ab. «Meist finden die Tiere aber selbst den Weg zurück zur Herde, wenn sie sich ausgeruht haben.»

Tägliche Gesundheitskontrollen

Auf dem Ochsenboden gibt's eine weitere Kur für die Tiere. «Sie werden entwurmt und bekommen nochmals ein Fussbad.» Denn selbst wenn keines der Schafe beim Alpaufzug an der Moderhinke leide, so könne die Krankheit dennoch plötzlich ausbrechen.

«Ich kontrolliere sie täglich und behandle Einzelne gleich auf der Weide, wenn ich sie kränkeln sehe.»

Falls sich das Tier denn fangen lasse, was im steilen Gelände kein leichtes Unterfangen sei. Auf der Alpweide ist Saro Keinath nämlich allein mit den Tieren. In den Sommerferien leisten ihm seine Tochter Svenja, manchmal auch die ganze Familie für einige Wochen Gesellschaft.

Interessierte Zaungäste: Svenja Keinath (rechts) und ihre Freundin Melina. Beide Mädchen werden die Herde auf ihrem ersten Marsch begleiten. Bild: Stefan Kaiser (Unteriberg, 11. Juni 2021)

Die Alpen sind nicht mit einer Strasse erschlossen. Besuche sind nur auf Schusters Rappen möglich. Für die Versorgung stehen Transportbahnen zur Verfügung. Zur Abdeckung des Grundbedarfs leistet sich Keinath einen Helikopterflug pro Saison. Das Leben in den Hütten gestaltet sich sehr einfach. Aber es gibt immerhin Solarstrom, gasbetriebene Kochherde, Holzöfen und fliessendes kaltes Wasser. «Auf der Silberenhütte haben wir sogar eine Dusche.» Welch ein Luxus.

Raubtiere sind seine grösste Sorge

Die erfahrenen Helfer – Freunde und ehemalige Schulkollegen – sind als Begleiter während der Märsche im Einsatz und bei Notfällen abrufbereit. Davon kann es viele geben.

«Krankheiten und Unfälle sind nur eine Herausforderung. Momentan machen mir die zwei Wölfe und drei Luchse in der Gegend Sorgen.»

Saro Keinath ist kein Schäfer, der seine Tiere einfach ihrem Schicksal überlässt. Er lebt direkt bei ihnen, kontrolliert ihren Gesundheitszustand ein- bis zweimal täglich und zäunt ihre Weidegebiete soweit möglich ein. «Im sehr steilen Gelände kann ich leider nicht überall zäunen», bedauert er.

Seine vier Hirtenhunde sind ihm treu ergebene Helfer, auf deren Unterstützung er angewiesen ist. «Sie sind mein Personal», scherzt Keinath. «Aber es sind keine Herdenschutzhunde.» Diese seien ausschliesslich darauf trainiert, die Herde gegen Eindringlinge jedweder Art zu schützen. Noch bis vor kurzem hielt er eigene Herdenschutzhunde, welche einem Wolfsangriff gewachsen gewesen wären. «Aber dann bekam ich Probleme mit den Wanderern», erzählt er betrübt.

«Es ist gefährlich, mitten durch eine Schafherde zu wandern, wenn diese von Herdenschutzhunden bewacht wird.»

Natürlich seien die Hunde nicht darauf aus, Menschen zu beissen, aber wenn sie diese als Bedrohung empfänden, würden sie sich zur Wehr setzen. «Das ist ja ihre Aufgabe, die sie sehr ernst nehmen.»

Keinath liebt das raue Leben in der Natur. Sie gibt den Rhythmus vor, auf den er sich einstellt, wohl wissend, dass kein Tag planbar ist und viel Unerwartetes passieren kann. Aber hier kommt er an die Grenzen seiner Geduld.

«Ich bin nicht gegen den Wolf, aber ich muss meine Tiere schützen dürfen. Wanderer müssen sich erkundigen, wo Weidegebiete sind und diese grossräumig umgehen. Anders geht es nicht.»

Der Albtraum eines durch den Wolf verursachten Massakers ist ihm bisher erspart geblieben. «Aber ich kenne genügend Schafhirten, denen dies schon passiert ist. Davon erholt man sich nicht so schnell.» Haftbar gemacht werden kann ein Hirte nur dann, wenn er seine Sorgfaltspflicht verletzt hat. Dies zu beurteilen, sei Sache von ausgebildeten Fachleuten. «Ich will nicht warten, bis der Ernstfall eines Risses eintritt.» Deshalb lässt Keinath diesen Sommer Fachleute kommen, die vor Ort abklären, welche Schutzmassnahmen mach- und zumutbar sind, und die ihm eine Antwort auf die Schuldfrage bei einem Ernstfall geben können.

Mitten im Hagelsturm

Und dann ist da noch das Wetter. «Auf einer Höhe von über 2000 Metern kann es auch im Sommer schneien.» Das sei kein Problem, wenn der Schnee nicht länger als drei bis vier Tage liegen bleibe. «Die Schafe scharren ihn weg und kommen so doch an ihr Futter.» Aber wenn viel Schnee falle und dieser länger liege, müsse man entweder Heu einfliegen lassen oder wieder ins Tal ziehen. «Auch wochenlange Regenfälle können an den Kräften zehren», gesteht der erfahrene Schäfer.

Einmal habe er auf der Wanderung einen gewaltigen Sturm erlebt, erinnert sich Keinath.

«Wir stiegen über den Saaspass und sahen plötzlich eine gelbe Hagelwand direkt auf uns zukommen.»

Kein Schutz weit und breit. «Wir konnten nichts anderes tun, als zu warten, bis das Wetter vorüber war. Ich nahm die Hunde unter meinen Mantel und kauerte mich über ihnen zusammen.» Die Schafe seien zwar unruhig gewesen, hätten aber nicht komplett verängstigt reagiert. «Als jedoch eine Herde Rinder von einer nahen Weide die Zäune niedertrampelte und in heller Panik durch die Schafherde raste, zerstob diese in alle Richtungen.» Es habe Stunden gedauert, bis er und seine Helfer die Tiere wieder eingesammelt und heil ans Ziel gebracht hätten. «Wir waren komplett erschöpft, und keiner von uns hatte auch nur einen trockenen Faden am Körper.»

Erschöpfung ist ein Thema, dem sich der Schäfer auf seinen Sommertouren oft stellen muss. Denn die Tage beginnen bei Sonnenauf- und enden nicht vor Sonnenuntergang. Dennoch antwortet Saro Keinath prompt und ohne nachzudenken mit: «Ja klar!», auf die Frage, ob sich die ganze Mühe denn auch wirklich lohne. Er liebt die Einsamkeit, den Takt der Natur, die Freiheit und das Leben mit den Tieren.

«Ich habe nun mal das Alpfieber erwischt. Wenn man davon infiziert ist, nimmt man alle Schwierigkeiten in Kauf.»