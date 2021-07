Phosphor im Zugersee: Bauern ziehen ihr Projekt zurück

Landwirtschaft Reduktion des Phosphorgehalts im See: Zuger Bauern möchten kein eigenes Projekt Der Phosphorgehalt im Zugersee ist nach wie vor zu hoch. Gemeinsam mit der Baudirektion arbeiteten die Landwirte an einer Lösung. Doch jetzt ziehen sie sich zurück. Die Gründe sind komplex. Rahel Hug 28.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Zugersee geht es nicht so gut, wie es das idyllische Bild vermuten lässt. In seiner Tiefe ist der Nährstoffgehalt zu hoch.

Bild: Maria Schmid (Zug, 2. November 2020)

Wie kann der Nährstoffgehalt, insbesondere die Menge an Phosphor, im Zugersee reduziert werden? Über dieser Frage brüten die kantonale Baudirektion und der Zuger Bauernverband schon sehr lange. Denn der See leidet in der Tiefe an Sauerstoffmangel, wodurch Lebewesen wie Fische und Krebse dort kaum überleben können. Nun steht fest: Ein gemeinsames Projekt von Kanton und Landwirten wird es vorerst nicht geben. Der Bauernverband hat sein sogenanntes Boden-Ressourcen-Projekt eingestellt, was die Ende 2018 getroffene Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Baudirektion hinfällig macht. Diese sah vor, dass der Verband bis Ende 2021 ein eigenes Projekt umsetzt, dessen Massnahmen den Phosphoreintrag in den Zugersee gemäss den Bundesvorgaben reduzieren. Über den Schritt hat die Baudirektion in einer Mitteilung informiert.

Aus welchen Gründen sich der Bauernverband zurückzieht, wird darin grob umrissen. Die Anforderungen bezüglich Zielerreichung der Phosphorreduktion, die zeitliche Umsetzung sowie die finanziellen und rechtlichen Risiken hätten die Projektleitung vor «grosse Herausforderungen» gestellt, heisst es.

Politische Signale aus Bundesbern

Ueli Staub Bild: PD

Auf Anfrage erläutert Geschäftsführer Ueli Staub die Hintergründe. Auslöser für den Entscheid sei nicht alleine der Kanton Zug gewesen, sondern vielmehr die politischen Signale aus Bundesbern. Er nennt die im Rahmen der aktuellen Agrarpolitik vorgesehene Verschärfung des Gewässerschutzes. Im vergangenen März befürworteten National- und Ständerat die parlamentarische Initiative «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren». Teil davon ist ein sogenannter Absenkpfad, der die Risikobereiche von Phosphor und Stickstoff mit einschliesst und entsprechende Reduktionsziele klar regelt.

«Als Folge dieser Beschlüsse rechnen wir mit zusätzlichem Druck, damit Gewässerschutzbereiche ausgeschieden werden», sagt Ueli Staub, und er ergänzt:

«Diese Massnahme ist aus Sicht der Zuger Landwirte nicht der richtige Ansatz.»

Sie könnte bei einigen Bauern zu massiven Einschränkungen führen, gar zu einer nötigen Reduktion des Betriebs. Staub fasst zusammen: «Insbesondere in diesem Bereich fehlte uns die Sicherheit, was in den kommenden Jahren auf uns zukommt. Der Kanton forderte zudem eine gewisse Verbindlichkeit, die wir nicht bieten konnten.»

Der Zuger Bauernverband legte in seinem Projekt den Fokus auf andere Themen, konkret auf die Bereiche Feldbau, Hofdüngermanagement, bauliche Massnahmen sowie Bildung und Beratung. Staub gibt ein Beispiel: «Im Bereich Hofdüngermanagement haben wir beispielsweise die vermehrte Separierung der Frischgülle in Feststoffe und Dünngülle vorgeschlagen. Dies würde eine gezieltere Ausbringung von Hofdünger ermöglichen, sodass weniger Nährstoffe in die Gewässer gelangen.» Der Verband habe Ansätze bei der Bewirtschaftung vorgeschlagen, weniger technische Massnahmen.

Schon zwei Projekte wurden abgelehnt

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Vorhaben des Bauernverbandes in dieser Sache scheitert. Bereits zweimal hat die Organisation ein Boden-Ressourcen-Projekt beim Bundesamt für Landwirtschaft eingereicht. Beide Projekte wurden jedoch nicht bewilligt. Die Gründe seien schwierig zu eruieren, sagte Ueli Staub letzten Sommer gegenüber unserer Zeitung.

Wie viel Geld der Bauernverband bisher in die Sache investiert hat und wie das Budget für das weitere Vorgehen ausgesehen hat, kann und will Ueli Staub nicht sagen. Er ergänzt aber:

«Wir sind ein kleiner Verband mit beschränkten finanziellen und personellen Ressourcen, deshalb können wir auch nur mit gesicherten finanziellen Mitteln agieren.»

Wie geht es jetzt weiter? Die Bauern seien sich bewusst, dass sie auch ohne eigenes Projekt in der Verantwortung stünden, führt der Geschäftsführer aus. «Wir sind weiterhin bereit für eine Zusammenarbeit, möchten aber keine aktive Rolle mehr einnehmen.»

Jetzt wird ein Sanierungsprojekt aufgegleist

Laut der Baudirektion soll nun «zeitnah» im Rahmen eines Sanierungsprojekts geprüft werden, welche Massnahmen zur Reduktion des Phosphorgehaltes im Zugersee konkret zum Tragen kommen. Dabei wolle man eng mit dem Zuger Bauernverband und weiteren Betroffenen zusammenarbeiten. Bei den Massnahmen spricht man von See-internen und See-externen Massnahmen – letztere betreffen eben in erster Linie die Bauern. Ein Ergebnis, führt Baudirektor Florian Weber auf Anfrage aus, liege voraussichtlich im Herbst 2021 vor. Nachher müssen die See-internen Massnahmen vom Regierungsrat und dem Kantonsrat verabschiedet werden. Ein Entscheid oder eine Favorisierung zu einer See-internen Massnahme ist laut Weber noch nicht erfolgt.

Was die Zielsetzung einer «nachhaltigen Nährstoffsanierung» des Sees betrifft, seien sich alle Beteiligten nach wie vor einig. Im Bereich der Siedlungsentwässerung, so schreibt die Baudirektion, verbessere sich die Situation laufend. Mit den Generellen Entwässerungsplänen der Gemeinden und dem Ausbau der Trennsysteme wird die Abwasserkapazität der Ringleitung um den Zugersee stetig ausgebaut, «und so die Abwasserfracht durch Regenüberläufe in den Zugersee kontinuierlich verringert».

Phosphorkonzentration nimmt seit 2015 nicht mehr gross ab

Die Phosphorkonzentration des Ägerisees ist schon seit 30 Jahren stabil. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 9. Juli 2021)

Der Medianwert der Phosphorkonzentration im Zugersee lag gemäss der Zuger Baudirektion 2019 bei 79 und im Jahr 2020 bei 78 Milligramm pro Kubikmeter.

«Generell kann man sagen, dass die Abnahme der Phosphorkonzentration

seit 2015 stagniert»,

erklärt Baudirektor Florian Weber. Gemäss der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung muss bis 2050 ein Zielwert von 30 Milligramm pro Kubikmeter erreicht werden. Der Ägerisee ist vom Problem übrigens nicht betroffen. Dort liegt die Phosphorkonzentration seit 1981 stabil unterhalb von 10 Milligramm pro Kubikmeter.