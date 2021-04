Landwirtschaft Zuger Jäger und Bauern gehen bei der Rehkitzrettung gemeinsame Wege – mit Hilfe von Drohnen Mähmaschinen bedeuten für Rehkitze, die im hohen Gras Schutz suchen, oft den sicheren Tod. Abhilfe schaffen Drohnen, mit denen Tiere geortet werden können. Im Kanton Zug wird für die Rettung neu ein Pikettdienst organisiert. Beteiligt ist auch der Kanton. Rahel Hug 06.04.2021, 17.00 Uhr

«Wer schon einmal ein vermähtes Rehkitz gesehen hat, weiss, wovon ich spreche. Das geht jedem nah.» Alfred Meier, Präsident des Zuger Kantonalen Patentjägervereins (ZKPJV), ist überzeugt: Nach wie vor passierten zu viele Unfälle auf Zuger Landwirtschaftsflächen, bei denen junge Rehe von Landmaschinen getötet werden.

Gemäss der Website www.jagdstatistik.ch sterben in der Schweiz jährlich über 1000 Rehkitze durch Landmaschinen – im Kanton Zug werden pro Jahr etwa fünf Fälle gemeldet. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass die Dunkelziffer einiges höher liegt, da viele Unfälle nicht gemeldet werden. Ein Bauer, der ein Rehkitz vermäht, verstösst gegen das Tierschutzgesetz und kann sich damit strafbar machen. Es gilt also, Unfälle, wann immer möglich, zu vermeiden.

Dienstleistung ist für Landwirte kostenlos

Dafür gehen der ZKPJV, der Zuger Bauernverband (ZBV) und das kantonale Amt für Wald und Wild (AFW) nun einen gemeinsamen Weg. Letztes Jahr hat das AFW für die Rettung von Rehkitzen eine Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft, im Mai und Juni konnten die Fachleute erste Erfahrungen im Umgang mit der Technik sammeln.

Die Jäger Beda Schlumpf, Bruno Baldegger, Alfred Meier und Beat Rust (von links) lassen sich von Adrian Zehnder vom Amt für Wald und Wild (ganz rechts) die Drohne erklären. Bild: Maria Schmid (Steinhausen, 29. März 2021)

Jetzt wird unter der Schirmherrschaft des ZKPJV diese kostenlose Dienstleistung für Landwirte ausgebaut. Der Jägerverein hat unter finanzieller Beteiligung des Bauernverbandes zwei zusätzliche Drohnen gekauft, die ab Mai für Rettungen zur Verfügung stehen werden.

Für die Einsätze organisieren sich Zuger Jäger im Pikettdienst, die Koordination übernimmt das kantonale Amt. «Tierschutz ist eine öffentliche Aufgabe», betont Alfred Meier und fügt an:

«Es hat eine gewisse Tradition, dass wir Jäger den Bauern helfen, Rehkitze ausfindig zu machen, bevor eine Wiese gemäht wird.»

Die «Setzzeit», also die Zeit, in der Rehgeissen ihren Nachwuchs zur Welt bringen, ist in der Regel dann, wenn die Bauern im Frühling ihre Felder mähen. Junge Rehe verlassen wegen des Nahrungsangebots die Wälder und suchen Wiesen auf. «Erst im Alter von zwei bis drei Wochen fliehen sie, wenn Gefahr droht», weiss Roman Keller, Abteilungsleiter Fischerei und Jagd beim AFW. «Vorher ducken sie sich und machen keinerlei Geräusche. Das ist ihr Schutzmechanismus.» Die Chance, ein junges Reh im hüfthohen Gras mit blossem Auge zu entdecken, ist sehr klein.

Ein Rehkitz, das aus dem hohen Gras gerettet werden konnte. Bild: PD

Abhilfe schafft die Drohne – die Technik wird bereits seit längerem erfolgreich eingesetzt. Inzwischen seien die Geräte jedoch erschwinglicher und einfacher zu bedienen, sagt Roman Keller. Das Gerät fliegt etwa 40 Meter über dem Boden und «scannt» die Fläche, die gemäht werden soll. «Die Einsätze müssen jeweils am frühen Morgen stattfinden», erklärt der Abteilungsleiter.

«Je wärmer der Tag wird, desto mehr Fehlsignale gibt es.»

Roman Keller, Abteilungsleiter Fischerei und Jagd beim AFW. Bild: Maria Schmid

Beispielsweise erkennt die Wärmebildkamera einen Maulwurfhügel, dessen Erde sich aufgewärmt hat. Um eine Hektare abzufliegen, brauche man lediglich drei bis vier Minuten. «Es ist eindrücklich, wie effizient und zuverlässig das Vorgehen mit der Drohne ist.» Bei den Probeflügen im letzten Jahr konnten sechs Kitze gerettet werden. «Die Rückmeldungen waren sehr positiv.»

Die Bauern müssen sich frühzeitig melden

Aber: Das A und O ist eine gute Vorbereitung. Und diese braucht Zeit. «Es ist sehr wichtig, dass sich die Bauern früh genug melden», betont Beda Schlumpf, Mitglied im ZKPJV. Auf seinem Land in Steinhausen finden derzeit die Schulungen der Drohnenpiloten durch den Experten des AFW statt. «Das Programmieren eines Einsatzes ist aufwendig und darf nicht unterschätzt werden», bestätigt Roman Keller. Erfolgt die Information durch den Landwirt frühzeitig, kann das Amt die Geodaten erfassen und den Einsatz im Detail planen.

Laut Beda Schlumpf beteiligen sich 22 Jäger, ein Landwirt und jemand Externes am Projekt. «Sie alle werden die Einsätze ehrenamtlich leisten», erklärt Schlumpf. Man habe im Jägerverein einen Aufruf gestartet – die Resonanz sei sehr erfreulich gewesen:

«Eine Drohne kann jeder und jede bedienen, es braucht lediglich Freude am Umgang mit der Technik.»

Die Einsatzteams setzen sich aus Zweiergruppen zusammen: zum einen die Drohnenpiloten, zum anderen die Berger von Rehkitzen. Letztere sorgen dafür, dass das geortete Kitz gefunden und mit einer Holzharasse geschützt wird. Berührt man nämlich ein neugeborenes Reh, wird es danach möglicherweise von der Mutter verstossen.

Alfred Meier, Präsident des Zuger Kantonalen Patentjägervereins, zeigt ein gerettetes Rehkitz. Bild: PD

Verschiedene Sponsoren sind mit im Boot

Die zwei Jäger und der Vertreter des Kantons freuen sich, dass nun alle Beteiligten am selben Strang ziehen. Bei der Finanzierung des Projekts beteiligen sich neben dem ZKPJV und dem ZBV Sponsoren wie Coop, WWF und Pro Natura. Zudem hat der Regierungsrat Geld aus dem Lotteriefonds gesprochen. Die zwei neuen Drohnen kosteten 20'000 Franken, dazu kommen die Ausgaben für den Unterhalt der Geräte, Versicherungen und Schulungen.

Nicht zu unterschätzen sei die Manpower, die geleistet werde, sagt Alfred Meier. «Wir Jäger investieren rund 150 Stunden in die Ausbildung und in den Pikettdienst weitere 200 bis 400, je nach Anzahl der Aufgebote.» Ein Engagement, das sich hoffentlich im kommenden Mai und Juni auszahlen wird. Denn jedes Kitz, das gerettet wird, ist ein Erfolg. Meier: «Die Rehkitzrettung ist für meine Jägerkollegen und mich eine Herzensangelegenheit.»

Weitere Informationen für Landwirte gibt es beim Amt für Wald und Wild: Telefon 041 728 35 22, info.afw@zg.ch sowie auf der Website des ZKPJV www.zugerjagd.ch.