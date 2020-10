Leserbrief Lange Schlange Zur Situation im Corona-Testzentrum in Baar 20.10.2020, 16.34 Uhr

Kürzlich war ich zufällig in der Nähe des Testcenters beim Kantonsspital. Der Bedarf an Coronatests hat inzwischen stark zugenommen und so ist es auch nicht verwunderlich, dass sich vor dem weissen Zelt eine Schlange bildet. Diese reiht sich vermutlich zufällig im Durchgang beim Parkhaus, entlang des Trottoirs oder irgendwo auf. Dabei entstehen auch Konflikte mit dem Publikumsverkehr rund ums Parkhaus und bei der Bushaltestelle. In dieser Schlange hat es Personen, welche krank sind, welche bei kalten Temperaturen frieren, welche Wind und Wetter trotzen müssen und sogar auch weinende Kinder bei sich haben. Ich frage mich, wie diese sich dann im Winter vor dem Zelt verhalten sollen. Steht es unserem Kanton nicht an, wartende Personen minimal zu schützen und sich bereits jetzt auf die kältere Jahreszeit vorzubereiten? Ich schätze es nach wie vor, bei meinem Hausarzt im warmen Wartezimmer und nicht auf der Strasse auf meinen Termin warten zu dürfen.