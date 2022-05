Baar 26 Dossiers sind notwendig, um ein Strassenstück von 109 Metern zu bauen Der Kanton plant entlang der Schochenmühlestrasse westlich der Baarer Altgasse einen Radweg und saniert die Strasse. Kostenpunkt: Rund 1,3 Millionen Franken. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Den Durchblick zu behalten, fällt beim kürzlich vom Tiefbauamt des Kantons Zug öffentlich aufgelegten Projekt «Fuss-/Radstrecke 27/Schochenmühlestrasse» schwer. Dabei geht es eigentlich nur um eine Teilstrecke zwischen der Altgasse und der Lorzenbrücke. Das Strassenstück, es liegt vollständig in der Gemeinde Baar, misst knapp 100 Meter. Die Radweg-Teilstrecke ist ungefähr gleich lang.

Der Fahrradweg an der Schochenmühlestrasse sorgt für reichlich Bürokratie. Bild: Matthias Jurt (Baar, 11. Mai 2022)

Das Tiefbauamt plant gemäss den einsehbaren Unterlagen für den Veloverkehr, ein eigenes Trassee zu errichten. So soll der Verkehrsfluss auf der sehr schmalen Schochenmühlestrasse besser werden. Auf der Schochenmühlestrasse, die von der Altgasse bis zur Einmündung in die Steinhauserstrasse führt, gibt es lediglich genügend Platz, damit zwei Busse der Zugerland Verkehrsbetriebe kreuzen können. Für Velofahrende bleibt in dieser Konstellation kein Platz mehr.

Auf der Schochenmühlestrasse besteht ein Lastwagenverbot. Es kreuzen sich dort nur Busse der Zugerland Verkehrsbetriebe regelmässig.

Wie der Zuger Baudirektor Florian Weber sagt, kostet dieses Projekt rund 1,3 Millionen Franken. In diesen Kosten sind jedoch auch die Ausgaben für die Auffrischung der Autofahrbahn integriert. Weber wagt eine Prognose zum Baustart: «Wenn keine Einsprachen eingehen und die weiteren Schritte ohne Zeitverzögerung erfolgen können, startet der Bau im Herbst 2022.»

Bereits existieren gemäss dem Zuger Baudirektor Pläne für die Fortführung des Radwegs 27 entlang der kurvigen Schochenmühlestrasse. Der jetzt spruchreife Abschnitt der Radstrecke Nr. 27 soll also nicht im Nichts enden.

Der Radweg beansprucht Landwirtschaftsland

Der Verzögerung erklärt der Zuger Baudirektor Florian Weber so: «Da wir bei der Projektierung und den Landverhandlungen noch nicht so weit sind, wird sich der Bau des viel längeren Abschnitts noch etwas verzögern.» Der Zuger Baudirektor rechnet damit, dass mit der Vollendung des Radwegs in Richtung Westen noch etwas zugewartet werden müsse. Weber nennt als Realisierungshorizont die Jahre 2025 oder gar 2026.

Der Landerwerb scheint, so geht aus den Unterlagen zu diesem Mini-Radweg hervor, eine schwierige Prozedur zu sein. Es müssen für den Bau der kurzen Wegstrecke vor der Brücke über die Lorze insgesamt 383 Quadratmeter Landfläche vom Kanton erworben werden.

Dazu kommt noch das Land, das zur Erstellung eines Installationsplatzes notwendig ist. Dieser ist nochmals 1290 Quadratmeter gross. Letztere Fläche müsse im Nachgang wieder in den Zustand vor dem Eingriff versetzt werden.

Im Jahre 2019 ist eine neue Wegleitung erschienen, welche die «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter» regelt. Das Strassenabwasser soll gewässerschutzkonform entwässert werden.

Im technischen Bericht zum vorgenannten Projekt ist das Regenwasser im Abschnitt zwischen der Altgasse und der Brücke über die Lorze als «mittel» belastet ausgewiesen. Die Strassenabwässer versickern dabei im Grünstreifen, welcher die Strasse vom Rad-/Fussweg trennt.

Bis 2040 soll der Verkehr im Gebiet um über 30 Prozent zunehmen

Dies ist unter einem anderen Gesichtspunkt ein wichtiger Bestandteil des Projekts. Die Schochenmühlestrasse wies im Jahre 2017 eine durchschnittliche Verkehrsmenge von 5200 Fahrzeugen pro Tag aus. Diese Zahl soll bis ins Jahr 2040 auf rund 6800 Fahrzeuge pro Tag ansteigen.

Die Gewässerschutzrechtliche Bewilligung des Amts für Umwelt (AFU) umfasst vier Seiten. Es bleibt zu hoffen, dass bei der absehbaren Verlängerung des Rad-/Fusswegs die Verfügung des AFU als Blaupause nutzen kann. Immerhin musste der Kanton bei dieser Ausgangslage keine Kosten für diese Verfügung zahlen.

Auch der Brückenbau scheint für einen Laien ein schweres Unterfangen oder eine komplexe Angelegenheit zu sein. Die Brücke für die Strasse und die südlicher gelegene Brücke für den zu bauenden Radweg messen rund 22 Meter. In den Planungsunterlagen sind die Brücken ohne Schnickschnack aus allen Winkeln ins Visier genommen worden. In den Unterlagen der Baudirektion scheint kein Aspekt dem Rotstift zum Opfer gefallen zu sein.

Im Dossier Radstrecke Schochenmühlestrasse finden sich noch weitere Papiere wie die Sichtweiten, die Nutzungsvereinbarung des Trassees, der Konstruktionsplan, ein statischer Bericht und eine Darlegung zur Entwässerung. Das vorgenannte ist wie bereits erwähnt, nur ein Auszug aus 26 verschiedenen Einheiten, welche aufgelegt waren.

Wenn den Mitgliedern der Mittwochgesellschaft kürzlich vom FDP-Schweiz-Chef Thierry Burkart beliebt gemacht wurde, gegen den Vorschriften-Wildwuchs anzukämpfen, dann könnten sie sich womöglich am Projekt Rad-/Fussweg Nr. 27 Schochenmühlestrasse abarbeiten. An dieser Veranstaltung zugegen war auch der Zuger Baudirektor Florian Weber.

