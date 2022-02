Langzeitfolgen «BAG versagt in seiner Aufgabe»: Patientenorganisation Long Covid Schweiz kritisiert Bund – was macht der Kanton Zug? Mit dem Aufheben der Massnahmen wird die Forderung nach einer bundesweiten Long-Covid-Strategie wieder lauter. Bis dahin sind die Kantone für die Versorgung verantwortlich. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 24.02.2022, 05.00 Uhr

Spätestens seit dem «Freudentag» von vergangener Woche ist klar: Der Plan des Bundes lautet Durchseuchung. Derweil kommen Lösungen zum Schutz von Risikogruppen wie Long-Covid-Betroffenen erst jetzt und nur langsam in Gang. Chantal Britt ist die Präsidentin der Patientenorganisation Long Covid Schweiz, die es seit knapp einem Jahr offiziell gibt. Britt zeigt sich im Telefongespräch mit unserer Zeitung enttäuscht über «das mangelnde Gespür für Dringlichkeit» seitens Politik, wenn es um die Nöte von Long-Covid-Betroffenen geht. «Alle Schutzmassnahmen über Nacht aufzuheben, ist das eine», sagt sie, «die Verantwortung für den Kollateralschaden zu übernehmen, das andere. Das BAG versagt gerade bei seiner Aufgabe, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.»

Chantal Britt, Präsidentin Long Covid Schweiz Bild: pd

Der Bund habe zu lange gehofft, Long-Covid-Kranke würden «einfach wieder gesund». Und er schiebe die Verantwortlichkeit an die Kantone ab. Das Resultat: «Die Versorgung von Long-Covid-Betroffenen ist je nach Sprachregion, Kanton, Versicherung und Spital sehr unterschiedlich. Und unterschiedlich gut», sagt Britt. In ihrer neusten Stellungnahme fordert Long Covid Schweiz daher eine national geregelte Strategie etwa in Versorgungs- und Versicherungsfragen, ein schweizweites Long-Covid-Register und einen Forschungsfonds.

Lange Wartezeiten für Long-Covid-Sprechstunden

Solange der Bund keine schweizweit gültige Strategie verabschiedet, sind die Kantone zuständig für die Versorgung von Long-Covid-Patienten. Das Zuger Kantonsspital (ZGKS) hat noch keine Long-Covid-Sprechstunde aufgebaut, wie es sie etwa am Zürcher Unispital und am Luzerner Kantonsspital gibt. Bislang wurde dies damit begründet, es komme zu selten vor, dass stationär behandelte Covid-Infizierte wegen Langzeitfolgen nach ihrem Spitalaustritt wieder hospitalisiert werden müssten. Nach Ermessen des ZGKS gibt es also zu wenige Long-Covid-Fälle im Kanton Zug, als dass sich eine Sprechstunde lohnen würde.

Chantal Britt von Long Covid Schweiz lässt das nicht gelten: «Am Anfang hat es von vielen Seiten geheissen, es gebe zu wenige Long-Covid-Betroffene. Und nun werden die Sprechstunden überrannt – vor allem von solchen, die zuvor nicht hospitalisiert waren. Die Wartezeiten erstrecken sich teils über Monate.» Britt ist überzeugt, wenn ein Angebot bestünde, würde es rege genutzt.

Wartezeiten für Long-Covid-Sprechstunden in Zürich und Luzern Auf Anfrage teilt das Universitätsspital Zürich mit, bei den Anmeldungen für die Long-Covid-Sprechstunde werde eine Triage vorgenommen. Die Konsultation könne also bereits nach einigen Tagen stattfinden, bei weniger starken Beschwerden aber auch erst nach einigen Wochen. Im Schnitt liegt die Wartezeit bei rund vier Wochen. Am Luzerner Kantonsspital (LUKS) ist die Lage ähnlich. Wie der Pressesprecher auf Anfrage mitteilt, stelle das LUKS eine rege Nachfrage nach Long-Covid-Sprechstunden fest. Es sei mit einer Wartezeit von vier bis sechs Wochen zu rechnen.

Zu wenig Hochspezialisierte am ZGKS

Das Zuger Kantonsspital verweist auf Anfrage an die Hausärztinnen und Hausärzte als erste Ansprechpersonen für Menschen mit Post-Covid-Syndromen. Das Spital stehe ihnen für ergänzende fachärztliche Beurteilungen und Zusatzuntersuchungen zur Verfügung. Warum am Hausarztmodell festgehalten und keine eigene zentralisierte Struktur für Long-Covid-Betroffene geschaffen wird, geht aus der schriftlichen Antwort des ZGKS nicht hervor.

Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri Bild: Stefan Kaiser

Konkreter äussert sich der Kantonsarzt Rudolf Hauri: Für eine Sprechstunde zu den Langzeitfolgen sei das Zuger Kantonsspital schlicht zu klein. Es brauche dafür medizinische Disziplinen wie Infektiologie, Neurologie, Pneumologie und Innere Medizin. Von denen seien am ZGKS zwar solide Grundkenntnisse, aber keine bezüglich Covid spezialisierten Fachhintergründe vorhanden. «Gerade auch bei psychosomatischen Krankheitsbildern, deren Ursachen sich nicht ausschliesslich körperlich erklären lassen, sind hochspezialisierte Fachleute gefragt.»

Eine Long-Covid-Sprechstunde wird es im Kanton Zug also keine geben. Die Zuger Lösung sieht aber vor, die Hausärztinnen und Hausärzte bei der Diagnose von Covid-Langzeitfolgen zu unterstützen. «Wir sind dabei, einen Pfad zu definieren, an welchem sich die Hausärzte orientieren können», sagt Hauri. Etwas wie eine Wegleitung zum Umgang mit Patientinnen und Patienten also, die möglicherweise an Langzeitfolgen von Covid leiden. Das Papier sollte gemäss Hauri Anfang März vorliegen.

