Lassen wir uns nicht verrückt machen Zum Umgang mit den Toten der Covid-19-Pandemie 13.12.2020, 17.27 Uhr

Was ist mit den Menschen, die zurzeit an Krebs, an einem Herzinfarkt, bei einem Auto- oder Arbeitsunfall oder an einer schweren sonstigen Krankheit sterben? Davon wurde und wird nicht in den Zeitungen und am Radio berichtet. Das wurde es auch nie! Aber das tut nicht nur den Angehörigen, sondern auch mir weh – denn auch diese Menschen haben oder hatten ein Recht darauf, dass man an sie denkt oder von ihnen spricht. Doch zurzeit wird «nur» von Menschen berichtet, die an oder mit Corona sterben – anscheinend sterben diese anderen Menschen nicht.