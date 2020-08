Leserbrief Lasst Euch nicht vom Wolf fressen Zur Abstimmung über das revidierte Jagdgesetz 09.08.2020, 16.16 Uhr

Das revidierte Jagdgesetz ist kein Abschussgesetz, wie dies von der Gegnerschaft behauptet wird. Das revidierte Jagdgesetz verpflichtet die Kantone überhaupt erst gesetzlich, bei der Jagdplanung die Prinzipien der Nachhaltigkeit und die Anliegen des Tierschutzes zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1 JSG). Die Kantone sind durch das revidierte Jagdgesetz nun gebunden, die Verbreitung und die Bestandesentwicklung von jagdbaren Tierarten, welche regional selten sind oder deren Bestände rasch abnehmen, auf dem Kantonsgebiet zu dokumentieren, um rasch reagieren zu können. Die Nachhaltigkeit der Jagdplanung ist gemäss Gesetz dann gewährleistet, wenn die jagdbaren Tierarten in allen für sie geeigneten Lebensräumen des Kantons verbreitet sind und deren Bestände keine ungewollten, durch die Jagd verursachten Abnahmen zeigen. Neben dem umfassenderen Schutz der Wildtierarten, fördert es ebenfalls die Vernetzung der Lebensräume. So werden Verbindungswege in der Natur für Wildtiere vor Verbauungen geschützt, so dass ihre Lebensräume besser vernetzt werden können. Dazu beteiligt sich auch der Bund stärker an der Finanzierung dieser Unterstützungsmassnahmen. Wer daher den gut schweizerischen Kompromiss dieses neuen Jagdgesetzes als Abschussgesetz tituliert, verschweigt einige elementare Grundsätze. Daher ein klares Ja am 27. September für das revidierte Jagdgesetz.

Alois Arnold, Allenwinden

Beim Lesen des Briefes von Franz Wüest aus Zell musste ich lächeln. Sein Argument für das neue Jagdgesetz, ist das Beispiel von Rotkäppchen. Der Wolf ist böse, will uns dieses Märchen weismachen, und aus diesem Grund, damit es uns nicht geht wie Rotkäppchen, respektive der Grossmutter, werden wir am 27. September ja stimmen. Ich komme etwas ins Grübeln ... und das Lächeln über die Argumentation ist auch noch da. Ich glaube, wir sollten vermehrt auf diese Weise politisieren, es wäre humorvoll und leicht. Allerdings habe ich bemerkt, dass im Märchen der Jäger erst zum Einsatz kam, als ein Schaden entstanden, die Grossmutter gefressen war. Wollen wir uns an die Märchengeschichte halten, müssen wir also wie bis anhin zuerst einige Schafe und Ziegen opfern, um uns dann eine Massnahme zu überlegen. Ich hatte schon als Kind immer etwas Erbarmen mit dem Wolf, denn kann man es ihm als Böswilligkeit auslegen, wenn er Fressen will? Es gibt ja auch noch den Herdenschutz. Hätte der Jäger die Grossmutter bewacht, wäre das Malheur eher nicht passiert ... ach ja dann hätte der Jäger den Wolf schon präventiv erledigt ... Ich sehe, mit dieser Märchengeschichte ist es schwierig, die Abstimmung zu gewinnen. Ich werde Nein stimmen, denn ich mag den Wolf, ich mag die Schafe, ich mag die Ziegen und auch die Menschen. Wir schützen die Schafe, den Wolf und die Natur und gleichzeitig uns Menschen vor Überheblichkeit gegenüber der Welt. Bleibt gesund und lasst euch nicht vom Wolf fressen.

Marcel Robert Schneider, Cham