Leserbrief Lasst uns uns nicht vergessen Gedanken zum Thema Solidarität vor dem Hintergrund des Ukrainekonflikts 30.03.2022, 13.57 Uhr

Ich habe mich kürzlich mit Freunden getroffen. Wir hatten uns auch zu Coronazeiten nie aus den Augen verloren. Unsere Einstellungen zu den Themen Corona, Virus, Gefahren, Selbstschutz, Impfstoff, Impfen et cetera waren unterschiedlich und unsere gegenseitige Toleranz und Akzeptanz führte trotz unterschiedlicher Meinungen immer dazu, dem anderen zuhören, welche Informationen hat er, welche Informationsquellen nutzt er.

Zumindest waren noch Gespräche möglich trotz bereits vollzogener Spaltungen in anderen Bereichen meines Umfeldes. Diesen Austausch unter meinen Kollegen war für uns alle immer sehr wertvoll.

Ich habe mich kürzlich erneut mit diesen Freuden getroffen. Nun das neuste Thema: Russland und Ukraine. Ich höre von einer spontan umgehenden Hilfsbereitschaft unter meinen Freunden: Geld über Kontakte direkt zu Familien in der Ukraine senden. Flyer in Briefkästen verteilen, um Utensilien jeder Art zusammenzutragen, Spendentag durch die Medien und im Radio. Ich fragte in die Runde: Spendest du nun weiterhin zum Beispiel für Frauenhäuser, Juristen-Komitee, Krebshilfe? Die Reaktion war Überraschung in den Gesichtern und Äusserungen wie «Ach ja, da gibt es ja auch noch die Schweiz mit ihren Themen.»

Ich möchte hier nicht nur meine Kollegen daran erinnern: Krieg ist ganz sicher schrecklich und nie der richtige Weg, um Ziele zu erreichen. Jedoch dürfen wir die Themen in unserem Land, Kanton, Stadt, Dorf oder auch Nachbarschaft nicht vergessen. Eine starke, souveräne, freie Schweiz ist wichtig, um helfen zu können. Im menschlichen sowie wirtschaftlichen Bereich dürfen wir unsere nationalen Interessen nie vergessen.

Hier braucht es Achtsamkeit, Verstehen, Einsatz und auch Geld. Denn auch der Ukraine hilft es nicht weiter, wenn wir unseren nationalen Pflichten nicht nachkommen. Lasst uns uns nicht vergessen durch Ereignisse im internationalen Raum.

Pia Maria Schulze, Unterägeri