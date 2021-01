Laufbahnberatung Wo stehe ich im Berufsleben? Menschen ab 40 können sich kostenlos beraten lassen Zug nimmt am nationalen Pilotprojekt Viamia teil, bei dem Personen, die mitten im Berufsleben stehen, eine kostenlose Standortbestimmung und Laufbahnberatung in Anspruch nehmen können. Das Interesse ist bereits gross. Cornelia Bisch 16.01.2021, 05.00 Uhr

Die Berufsberaterin Ursula Stocker im Gespräch mit einem Klienten im Berufsinformationszentrum BIZ.

Bild: Matthias Jurt

(Zug, 14. Januar 2021)

Im letzten Frühling beschloss der Bundesrat als flankierende Massnahme zu den bilateralen Verträgen, dass Arbeitnehmer ab 40 Jahren künftig eine kostenlose berufliche Standortbestimmung und Laufbahnberatung in Anspruch nehmen können. «Grund dafür war die Befürchtung, ältere Arbeitnehmer könnten von ausländischen Fachkräften verdrängt werden», erläutert Urs Brütsch, Leiter des Amts für Berufsberatung Zug.

Im daraus folgenden Pilotprojekt Viamia gehe es darum, festzustellen, wie der Betreffende dastehe, was er brauchte, um seine derzeitige Stelle behalten zu können und für die Zukunft gewappnet zu sein. «Ein typisches Beispiel ist eine Person mit Lehrabschluss, die grundsätzlich zufrieden ist mit ihrer Stelle und gute Arbeit leistet. Durch technologische Entwicklungen könnte ihr Arbeitsplatz jedoch gefährdet sein, weil sie die nötigen Weiterbildungen nicht hat.»

Im Gespräch mit der Berufsberatung schaue man die Situation jedes Einzelnen an und lege präventive Schritte fest. «Der Betreffende kann vielleicht eine Fortbildung absolvieren oder intern eine neue Funktion übernehmen, vielleicht auch aufgrund seiner langjährigen Erfahrung eine Projektleitung übernehmen», führt Brütsch aus. Wichtig sei, dass man präventiv handle und nicht erst, wenn die Kündigung schon im Haus sei. «Es werden zwar weniger Kündigungen für ältere Arbeitnehmer ausgesprochen als für jüngere. Aber für jene, die es trifft, ist es sehr viel schwerer, eine neue Stelle zu finden.» Festzuhalten sei jedoch, dass es sich um eine reine Beratung mit kurzem Ergebnisbericht und Handlungsempfehlungen handle. «Es ist keine Umsetzungsbegleitung vorgesehen. Das ist Sache jedes Einzelnen.»

Resultate aus einer Kampagne

Der Kanton Zug ist einer von elf Kantonen, die am Pilotprojekt Viamia teilnehmen. Er übernimmt eine federführende Rolle. «Das hängt mit der Kampagne ‹Alter hat Potenzial› zusammen, die von 2015 bis 2017 im Kanton Zug durchgeführt wurde», fährt Brütsch fort. Im Rahmen dieses Projekts sei der «Laufbahn- oder Employability-Check» entwickelt worden. «Dabei handelt es sich um eine Bestimmung der Arbeitsmarktfähigkeit im aktuellen Beruf und mögliche Massnahmen zum Erhalt oder zur Verbesserung derselben», präzisiert Brütsch. Der Employability-Check sei in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen V-Zug erprobt und wissenschaftlich durch die Universität Bern begleitet worden. Er werde nun in sämtlichen am Pilotprojekt beteiligten Kantonen angewendet. Bei der Laufbahnberatung komme ein Modell aus dem Oberwallis zur Anwendung.

Kompetenzen aufdecken

«In einer ersten Sitzung werden die Laufbahnressourcen abgeklärt», erläutert Brütsch. «Wenn jemand beispielsweise als Servicetechniker 25 Jahre lang am selben Ort arbeitete, schaut man, welche neuen Fähigkeiten und Kompetenzen er sich während dieser Zeit angeeignet hat.» Man decke auf, was sich hinter dieser Berufsbezeichnung verberge, das nicht auf den ersten Blick sichtbar sei. «Vielleicht hat der Klient kleine Weiterbildungen ohne Abschluss gemacht, die im Lebenslauf nicht aufgeführt sind.» Auch was neben dem Arbeitsplatz getan werde, sei interessant. «Leitende Vereinsarbeit zum Beispiel. Oft ist es den Leuten gar nicht bewusst, dass sie dort Kompetenzen haben, die in Zukunft wichtig sein könnten.» Man schaue auch an, wie die Menschen vernetzt seien, wie es mit der persönlichen Motivation und Zufriedenheit aussehe und wie man diese allenfalls verbessern könne.

Anhand der Erkenntnisse, die man aus diesen Betrachtungen gewinne, schlage die Berufsberaterin Schritte vor, um die Situation zu erhalten oder zu verbessern. «Bei einigen Klienten können wir nach der Standortbestimmung bereits abschliessen, bei anderen braucht es weitere Sitzungen. Wenn jemand unglücklich ist in seinem Beruf, kommen Testabklärungen hinzu, um herauszufinden, in welche Richtung ein Wechsel gehen könnte.»

Das Projekt ist bereits ein Erfolg

Das Pilotprojekt wird praktisch vollständig vom Bund finanziert. «Das Interesse ist bereits gross», so Brütsch, der als gesamtschweizerischer Projektleiter fungiert. «Wir bekommen viele Anfragen, auch aus andern Kantonen wird das gemeldet. Es ist also bereits ein Erfolg.» Eine Pensenerhöhung im Berufsinformationszentrum (BIZ) Zug um 60 Prozent ist budgetiert. «Wir haben jedoch vorsichtig mit vorerst 20 Prozent gestartet und warten ab. Wenn mehr Leute kommen, dürfen wir auch weitere Kapazitäten bereitstellen», sagt Urs Brütsch.