Switzerland's Next Topmodel Die Hünenbergerin Lea Lombardini tritt auf einer griechischen Insel gegen 17 Nachwuchsmodels an Am Mittwoch startet die Castingshow «Switzerland's Next Topmodel» in die dritte Staffel. Mit dabei ist Lea Lombardini aus Zug. Mit uns spricht sie über ihr Studium, was Mode für sie bedeutet und wie sie bei SNTM punkten will. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 07.09.2021, 16.15 Uhr

«Einmal mit Paris Hilton Kaffee trinken – das wäre schon ein Lebensziel von mir», sagt Lea Lombardini über die US-amerikanische Fashion-Ikone. Ein «blondes Dummchen» als Vorbild? Lombardini schüttelt den Kopf: «Sie ist eine sehr interessante Frau, Schauspielerin, Designerin und Unternehmerin. Das Barbie-Ding ist reine Selbstvermarktung. Eine Rolle, die sie spielt.»

In Hünenberg aufgewachsen und in Zug zur Schule gegangen, lebt Lea Lombardini mittlerweile in der englischen Hauptstadt. Bild: Pro Sieben Schweiz

Lea Lombardini ist 21 Jahre jung, verhält sich aber routiniert. Sehr freundlich und dennoch distanziert, erlaubt sie sich keine ausschweifenden Antworten mit zu privaten Details. Aufgewachsen ist sie in Hünenberg See, ging in Zug zur Schule und schloss diese mit Matura ab. Ihre Familie lebt heute nach wie vor in Hünenberg, während sie in London Fashion Marketing studiert und während des Semesters auch dort lebt. Mitte September beginnt ihr zweites Jahr an der Regent's University.

Ein Standbein in der Modewelt

«In London sind die Menschen offener, kreativer, machen mehr verrückte Sachen», so Lombardini. «Dort kann ich meine Kreativität besser ausleben.» Die Studentin will in der Londoner Modewelt Fuss fassen. Ihr Studienabschluss verspricht Zugang zu einem weiten Berufsfeld: In einem Modehaus als Brand Managerin oder in der Werbung arbeiten, als Autorin bei einer Zeitschrift oder irgendeinmal eine eigene Boutique eröffnen? Alles möglich.

«Mode ist für mich Kunst», sagt Lombardini, «jedes Stück ein Kunstwerk.» Besonders beeindruckend findet sie die Geschichte bekannter Modehäuser, etwa von Chanel, dessen Namensgeberin Coco Chanel sich alleine hochgearbeitet und die Modewelt auf den Kopf gestellt hat. Im Studium lernt Lombardini nebst Kunstgeschichte Vermarktungsstrategien und dergleichen, wie auch den Umgang mit Bildbearbeitungsprogrammen und Kameraeinstellungen.

Ihr Wissen über das Innenleben der Modewelt wird ihr bei «Switzerland's Next Topmodel» (SNTM) einen Vorteil verschaffen, ist sich die 21-Jährige sicher.

«Unter anderem belege ich Kurse in Fashion Film und Fotografie – ich weiss, worauf es hinter der Kamera ankommt.»

Schon vor zwei Jahren hat sich die Zugerin bei SNTM beworben und ist auch in die Show eingeladen worden. Allerdings hat sie die Einladung damals abgelehnt: «Ich war mitten in der Matura-Prüfungsphase. Bildung geht vor.»

Individualität und Wandelbarkeit

In diesem Jahr hat es aber geklappt und Lea Lombardini tritt auf der griechischen Insel Naxos im Kampf um den Topmodel-Titel gegen 17 andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Ein Kindertraum geht in Erfüllung. Ob sie nervös ist?

«Klar, aber in einem positiven Sinne. Ich bin gespannt, was mich erwartet.» Punkten will Lea Lombardini vor allem mit ihrer Ausstrahlung. Das ist etwas, worauf die Jury achten wird: Wiedererkennungswert und Persönlichkeit. Ebenfalls hat ein Juror angekündigt, er lege besonderen Wert auf das Spiel mit den Geschlechtern, also ob die Models in männliche, weibliche oder neutrale Geschlechterrollen schlüpfen können.

Von dieser Herausforderung zeigt sich Lea Lombardini uneingeschüchtert. Als Jugendliche hat sie neun Jahre lang Theater gespielt. Modeln habe viel mit Schauspiel zu tun. «Man muss auch ungewohnte Rollen annehmen können und entsprechend der Vorstellung von Kunden und Fotografen abliefern. Man muss sich stets neu erfinden und in einer Weise auftreten können, wie man sich das privat vielleicht nicht trauen würde», sagt sie.

«Genau diese Wandelbarkeit macht für mich den Reiz des Modelberufs aus.»

Ansonsten ist Lea Lombardini gerne in den sozialen Medien unterwegs. Sie unterhält einen Instagram-Account, auf dem sie sich ganz Model-like in Szene setzt und mit der beginnenden SNTM-Show auch Updates posten wird.

Für Models wird Instagram immer wichtiger, sagt sie. Ihr Profil lässt sich als Visitenkarte nutzen, aber auch für Werbung.

Hinweis: Die dritte Staffel von «Switzerland's Next Topmodel» wird auf Pro Sieben Schweiz jeweils mittwochs um 20.15 Uhr ausgestrahlt.