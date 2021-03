Leaerbrief Ein Flugzeugtyp fehlt in der Auswahl «Warum die Schweiz ein europäisches Flugzeug kaufen sollte», Ausgabe vom 27. Februar 02.03.2021, 14.31 Uhr

Autor Stefan Schmid plädiert in der Ausgabe vom 27. Februar dafür, dass die Schweiz kein amerikanisches, sondern ein europäisches Kampflugzeug kaufen solle. Es sei zwar für unsere Piloten sicher reizvoll, als Anhängsel der US-Airforce auf US-Flugzeugträgern Start- und Landemanöver zu üben. Wichtiger sei aber ein Bekenntnis zur europäischen Zusammenarbeit, zumal trotz Bidens Beteuerungen das starke US-Engagement in Europa nicht in Stein gemeisselt sei. Die letztere Überlegung stimmt zweifellos. Auch der Bundesrat hatte ja im Vorfeld der Abstimmung vom 27. September richtigerweise festgestellt: «Wie sich das Umfeld der Schweiz in den nächsten 30 bis 40 Jahren – dem Einsatzzeitraum der neuen Kampfflugzeuge – entwickelt, kann niemand vorhersagen.» Schmids Argumentation ist aber genau deswegen falsch. Kriegerische Auseinandersetzungen in Europa waren in den letzten 150 Jahren immer Kriege zwischen Deutschland und Frankreich. Und es waren in beiden Weltkriegen die USA, welche die Streithähne zum Frieden zwangen. Selbst im Bosnienkrieg vor knapp 30 Jahren waren die alten deutsch-französischen Frontlinien politisch durchaus noch zu sehen, sodass es letztlich wiederum der USA bedurfte, welche die Kriegsparteien 1995 auf den Luftwaffenstützpunkt Wright Patterson bei Dayton beorderten und sie erst nach Friedensvertragsunterzeichnung wieder nach Hause entliessen. In der längerfristigen historischen Perspektive – und darum geht es bei der Kampflugzeugbeschaffung – wäre also der Kauf eines europäischen Jets ein Beschaffungsentscheid zu Gunsten einer der beiden grossen europäischen Kriegsparteien. Ist das wirklich das Gelbe vom Ei?

Ulrich Bollmann, Zug

Der Inhalt des Artikels vom 27. Februar zeigt, dass der Verfasser Stefan Schmid meines Erachtens nicht allzu bewandert in der Materie ist. Ich hatte im Vorfeld der Abstimmung intensiven Meinungsaustausch mit Oberst Merz, dem neuen Chef der Luftwaffe. Er sandte mir auch den umfangreichen Bericht der Expertengruppe – Luftverteidigung der Zukunft – zu. Fakt ist: Alle vier zur Wahl stehenden Typen können die nötigen Luftpolizeiaufgaben erfüllen sowie ein eindringendes unbekanntes Flugzeug abfangen, auch wenn es mehr als Mach 1 fliegt.

Bei der Luftverteidigung im Kriegsfall sieht es dagegen anders aus: Die F35 von Lockheed Martin ist das einzige der 4, das Kategorie 5 erfüllt, also als einziges den modernsten Jägern der Russischen Föderation und Chinas ebenbürtig ist. Die F/A 18 Super Hornet hat Kategorie 4++, die Rafale und der Eurofighter, 4+. Hätte man aus politischen Gründen von vorneherein ein europäisches Modell gewollt – unter Inkaufnahme, dass es sich um das zweitbeste Material handelt – so hätte man F35 und F/A 18 gar nicht einbeziehen sollen. So aber ist ein anderer Aspekt, bisher völlig ausser Acht gelassen, wichtig: In der Auswahl fehlt ein Typ – die F16. Das Projekt F16 ist so uralt wie das Projekt Porsche 911. Wie dieses, wurde es stets modernisiert und wie der Porsche Modell 2020 ein moderner Hochleistungssportwagen ist, so ist die F16, Modell 2020, ein hochmodernes Kampfflugzeug der Kategorie 4+. Im August 2020 hatte Taiwan 66 Stück dieses Types bestellt. Die F16, seinerzeit von General Dynamics entwickelt und jetzt von Lockheed Martin gebaut, ist der Rafale in allen wichtigen Bereichen ähnlich, kostet aber nicht einmal die Hälfte. Es erscheint als Skandal, dass dieser Typ nicht in die Evaluation einbezogen worden war. Auch ein allfälliges Argument – unterschiedliche Topografie Taiwan-Schweiz – zieht nicht: Die F16 steht auch in den USA selbst aktuell im Einsatz. Dort gibt es in allen Staaten- vielleicht mit Ausnahme von Puerto Rico – alpenähnliche Gebirge – von A wie Alaska bis W wie Wyoming.

Christian Mächler, Hünenberg