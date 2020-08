Leserbrief Leben! Nicht bloss überleben Zur Coronapandemie 02.08.2020, 17.54 Uhr

Überexponentiell zu den Fallzahlen steigen momentan die Hektik in der Taskforce des Bundes und die Panikmache in den Medien. Bevor nun aber übereifrige Kantonsärzte vorsorglich wieder Schliessungen anordnen, profilierungssüchtige Politiker mit Maskenpflichten vermeintlich Führungsstärke zeigen wollen und die Boulevardpresse weiter Tag für Tag sensationsgesteuert Fallzahlen melden, sollten wir kurz innehalten und uns Fragen, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Was soll das aufwendige und mühselige Contact-Tracing bei einem Virus, welches in der grossen Mehrheit der Fälle symptomfrei verläuft und gar nicht bemerkt wird? Sowieso: Soll sich die Frage, ob jemand gesund oder krank ist, künftig an einem Test manifestieren? Sind die verschiedenen Massnahmen mit dem heutigen Wissensstand tatsächlich noch verhältnismässig? Macht es Sinn, sich derart von Angst treiben zu lassen, obwohl inzwischen sichtbar wird, dass das Virus nur in den wenigsten Fällen tödlich verläuft? Oder können wir vielleicht gar akzeptieren, dass das Leben letztlich immer auf die eine oder andere Art endlich ist?