Leserbrief Leben retten auf andere Weise Zur eidgenössischen Abstimmung am 13. Februar über die Tier- und Menschen- versuchsinitiative 20.01.2022, 15.15 Uhr

Mit Tierversuchen wird uns versprochen, Leben retten zu können. Sicher sehr wertvolle Leben, das ist uns das Leid der Tiere wert. Es bringt uns viele Arbeitsplätze, pralle Geldbeutel, tolle Ferien und üppige Autos.

Was mich eigentlich interessieren würde: Wie viele Leben gerettet werden könnten, wenn ernsthaft die Ursachen angegangen würden, welche überhaupt schuld sind für die vielen Medikamenten (Suchtmittel). Dank Waffenverkäufen können sich auch viele Menschen hier Luxus leisten und viel Esswaren wegwerfen. Werden vielleicht durch Waffen weniger wertvolle Menschen dezimiert? Mich würde interessieren, ob es dank Tierversuchen mehr Menschheit Wohlstand bringt oder dank Waffenverkauf und Kriegen? Was soll ich also abstimmen?

Tony Stocklin, Steinhausen