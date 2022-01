Lebloser Mann aus dem Zugersee - «zurzeit keine Hinweise auf eine Gewalttat» Am 1. Januar um 13.45 Uhr wurde im Hafen in der Stadt Zug im Zugersee ein lebloser Mann gefunden. Nach einem Zeugenaufruf haben sich inzwischen einige Personen bei der Polizei gemeldet. Martin Messmer 03.01.2022, 15.38 Uhr

Im Hafen im Zugersee bei der Stadt Zug wurde der leblose Mann gefunden. Die Polizei hat erste Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, bittet jedoch noch um weitere Personen, die Angaben machen können. Google Earth

Die Zuger Polizei konnte erste Personen befragen im Fall des verstorbenen Mannes (22), der im Hafen im Zugersee in der Stadt Zug gefunden wurde. Nachdem am 1. Januar um 13.45 Uhr bei der Polizei die Meldung einging, dass dort eine leblose Person treibe und diese von Einsatzkräften geborgen werden konnte, veröffentliche die Zuger Polizei am Abend nach 18 Uhr einen Zeugenaufruf. Am Montag nun teilte Polizeisprecher Frank Kleiner mit: «Auf unseren Zeugenaufruf hin sind einige wenige Hinweise eingegangen. Diese werden sorgfältig abgeklärt, haben aber noch keine neuen Hinweise ergeben.»

Wie die Polizei auf Anfrage weiter mitteilte, handelt es sich bei der verstorbenen Person um einen Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Zug.

«Es bestehen zur Zeit keine Hinweise auf eine Gewalttat oder eine Straftat»

, schreibt die Medienabteilung der Zuger Polizei weiter. Die Abklärung der Umstände des Todes obliegen der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug, die in enger Zusammenarbeit mit der Zuger Polizei und dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich im Rahmen einer Administrativuntersuchung die nötigen Ermittlungen und Untersuchungen in die Wege geleitet hat, heisst es weiter.

Polizei bittet um weitere Hinweise aus der Bevölkerung

Nach wie vor bittet die Zuger Polizei in ihren Ermittlungen auch um Hinweise aus der Bevölkerung, wie Polizeisprecher Kleiner bekräftigte. Personen, die am Samstag (1. Januar 2022), im Bereich des Hafens in der Stadt Zug verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale (041 728 41 41) zu melden.

Blick über den Zuger Hafen auf die Altstadt. Archiv Luzerner Zeitung