Lehrabschluss Endlich das Diplom in der Tasche: Ein 22-jähriger Hünenberger erzählt von den Hindernissen auf seinem Weg Marko Beondic (22) hatte keine leichte Schulzeit. Seine dreijährige Lehre überforderte ihn. Mit der Unterstützung einer Organisation schaffte er die Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt jedoch in zwei Etappen. Cornelia Bisch 03.08.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er ist überglücklich und sehr erleichtert: Marko Beondic aus Hünenberg hat den Lehrabschluss als Fachmann Betriebsunterhalt mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis in der Tasche. «Das Warten auf das Resultat war hart», gesteht der 22-Jährige. Jeden Tag habe er auf Post gehofft.

«Als ich endlich die Bestätigung in den Händen hielt, dass ich bestanden hatte, fiel mir ein Stein vom Herzen.»

Während der vorangegangenen drei Monate hatte er neben der praktischen Arbeit an seinem Ausbildungsort, den Schulen Risch, wie verrückt gebüffelt. «Nun habe ich den Lohn für das viele Lernen erhalten und kann etwas zurückgeben an all jene, die mich unterstützt haben», sagt er stolz und dankbar.

Es sind dies neben seiner Familie und den Freunden die Gemeinde Risch sowie sein Coach des Bildungsnetz Zug. «Herr Beondic ist vor drei Jahren zu uns gekommen», erzählt Rémy Müller, Geschäftsleiter der Institution. Der junge Mann habe sich mit starkem Willen und viel Engagement für seine Ziele eingesetzt.

Die Fachleute des Bildungsnetz Zug greifen eher schwächeren Lernenden mit persönlichen und fachlichen Beratungen sowie praktischer Lern- und Organisationshilfe unter die Arme.

Als Fachmann Betriebsunterhalt an den Schulen Risch ist Marko Beondic vielseitig gefordert: Mal greift er zum Putzkübel, ein andermal zum Schraubenzieher. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 16. Juli 2021)

Er musste sich vorerst mit einer zweijährigen Lehre begnügen

Der Schweizer mit kroatischen Wurzeln hatte es als Jugendlicher nicht leicht in der Schule. Nachdem er die Sprachheilschule in Unterägeri und die Primarschule in Inwil/Baar abgeschlossen hatte, zog seine Familie um, und er besuchte die Realschule in Hünenberg. «Während der Berufswahlzeit in der Oberstufe schaute ich mir verschiedene Berufe an», erinnert er sich. Jener des Fachmanns Betriebsunterhalt gefiel ihm besonders gut, weil er vielseitig ist und man täglich Umgang mit Menschen hat.

«Ich wollte unbedingt eine dreijährige Lehre mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis machen, weil man damit mehr Verantwortung übernehmen kann und besser verdient.»

Also startete er seine Lehre bei der Gemeinde Risch, stellte aber nach einiger Zeit fest, dass er die Ausbildung unterschätzt hatte.

«Als ich sah, was in der Schule alles dran kommt, fühlte ich mich überfordert.»

Der motivierte Lernende musste auf eine zweijährige Lehre als Unterhaltspraktiker mit Eidgenössischem Berufsattest wechseln, die er am selben Arbeitsort erfolgreich abschliessen konnte.

Im zweiten Anlauf zum Traumberuf

Sein Ziel, die dreijährige Lehre zum Fachmann Betriebsunterhalt, hatte er aber noch immer im Blick. Inzwischen hatte Beondic genug Selbstvertrauen gewonnen, um sich dieser Herausforderung nochmals zu stellen. Der Lehrlingsverantwortliche der Gemeinde Risch vermittelte ihn an das Bildungsnetz Zug und bot ihm eine weiterführende Lehrstelle an. Nochmals drei Jahre büffeln und sich bewähren, das war keine Kleinigkeit. «Ich habe die Chance gepackt», sagt der junge Mann schlicht.

«Beim Bildungsnetz Zug bekam ich Unterstützung beim Lernen und wenn ich ein Problem oder Anliegen hatte», berichtet er.

«Alle zwei Wochen ist man für einen halben Tag dort, bespricht sich mit den Coaches, setzt Termine und trifft Vereinbarungen mit ihnen.»

Nützliche Lernformen wurden gemeinsam entwickelt, die halfen, den Schulstoff lange im Gedächtnis zu behalten. Auch Familie, Freunde und der Lehrmeister unterstützten den fleissigen Lernenden. «Mit der Zeit bin ich schulisch und praktisch gut durchgekommen.»

Auch Fensterputzen gehört zu Marko Beondics vielfältigen Aufgaben als Fachmann Betriebsunterhalt der Schulen Risch. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 16. Juli 2021)

Das Reparieren gefällt ihm am besten

Als Fachmann Betriebsunterhalt an den Schulen Risch hat Marko Beondic diverse Aufgabenbereiche: «Kleine Reparaturen durchführen, etwa defekte Lampen oder Steckdosen flicken und verstopfte Siphons reinigen, die Heizung betreiben und warten, die Umgebung pflegen, Sträucher schneiden und den Rasen mähen. Auch Reinigungsarbeiten und die Abfallbeseitigung gehören dazu», zählt er auf. Bei einem Zwischenfall mit einer technischen Anlage rufe er den entsprechenden Fachmann, nehme dessen Arbeit ab und unterzeichne den Arbeitsrapport.

«Am liebsten führe ich Reparaturen durch», stellt der frisch gebackene Berufsmann klar.

«Das Handwerkliche gefällt mir, es war ausschlaggebend für die Wahl dieses Berufes.»

Seine Freizeit verbringt Marko Beondic gerne mit Freunden oder der Familie und schaut sich die Spiele des EVZ an.

Ein Arbeitsplatz in einem Altersheim wäre schön

Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss geht’s erst mal ab in die Ferien. Zuvor hat der Fachmann Betriebsunterhalt jedoch bei der Gemeinde Risch einen befristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. «Bis Ende Jahr kann ich an den Schulen Risch weiter arbeiten und Berufspraxis gewinnen.» In dieser Zeit wird er sich für eine Anschlussstelle bewerben. «Dabei bekomme ich nochmals Unterstützung durch einen Jobcoach des Bildungsnetz Zug.»

Die Arbeit in einem Altersheim würde ihm gefallen. «In einem solchen habe ich schon mal geschnuppert. Das gefiel mir gut, weil ich gerne mit Menschen arbeite.» Auch die lebendige Atmosphäre des Schulbetriebs hatte ihm sehr gefallen. «Aber nach fünf Jahren an Schulen wäre eine Abwechslung sicher nicht schlecht.»

«Die Ausbildung hat mich weiter gebracht im Leben», lautet Marko Beondics positives Fazit.

«Das Bildungsnetz Zug war mir eine Hilfe für das Menschliche und Schulische, eine Hilfe fürs Leben.»

Es sei eine gute Institution für junge Erwachsene, die schulische oder andere Schwierigkeiten hätten, und er würde sie jedem empfehlen. Vielleicht hat sich auch sein jüngerer Bruder durch Markos Bildungsweg inspirieren lassen. «Nach der zweijährigen Kochlehre will er nun auch weitermachen.»