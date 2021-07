Flüchtling Samuel Okubay ist jetzt Sanitärinstallateur

Lehrabschluss Samuel Okubay ist jetzt Sanitärinstallateur: «Ich war so glücklich, hier einen sicheren Platz zu haben» Unter schwierigsten Umständen reiste Samuel Okubay als Jugendlicher nach Europa. Nun hat er in Walchwil erfolgreich die Lehre zum Sanitärinstallateur EFZ abgeschlossen. Monika Burri 22.07.2021, 19.00 Uhr

Nebst der Montage auf der Baustelle gibt es für Samuel Okubay auch viele Arbeiten in der Werkstatt zu erledigen. Bild: Patrick Hürlimann (Walchwil, 9. Juli 2021)

Obwohl Samuel Okubay erst 22 Jahre alt ist, gäbe sein Leben Stoff für einen schicksalhaften Roman – zum Glück mit einem Happy End. Der Eri­treer hat nämlich im Juni mit der Note 5,0 seine Ausbildung zum Sanitärinstallateur EFZ abgeschlossen. «Davon habe ich nicht einmal zu träumen gewagt, als ich 2015 in die Schweiz kam», erzählt der frischgebackene Berufsmann.

Kein Wunder, denn die Flucht vor dem Militär in Eritrea war für den damals 15-Jährigen alles andere als ein Zuckerschlecken. Unter schwierigsten Umständen reiste er über Äthiopien in den Sudan, wo er arbeiten konnte. «Jede Weiterreise kostet viel Geld. Das musste ich mir verdienen», erzählt Samuel.

Nach der langen Flucht einfach nur dankbar

Was dann folgte, kennen wir aus den Berichten der Tagesschau: Auf Umwegen gelangte er mit Hilfe von Schleppern nach Libyen, um dort mit einem Gummiboot nach Italien überzusetzen. Die teilweise schwierigen Umstände möchte er nicht mehr weiter ausführen, darum erzählt er lieber, wie seine Jugendfreundin Rahel Resom aus dem Sudan zu ihm gestossen ist. «Wir kennen uns seit unserer Kindheit und ­haben schon damals entschieden, zusammenzubleiben». Gemeinsam erreichte das jugendliche Paar Italien und schlussendlich die Schweiz.

Samuel Okubay ist nicht der Typ, der nun jahrelang mit seinem Schicksal hadert.

«Ich war so glücklich, hier einen sicheren Platz zu haben, dass ich nur ein Ziel vor Augen hatte: ganz schnell Deutsch lernen.»

Gesagt, getan: Mit Hilfe des Brückenangebots des Kantons Zug konnte Samuel Okubay zwei Jahre die Schulbank drücken – mit Erfolg. Mit dem Deutsch-Zertifikat des Goethe-Instituts ausgestattet, machte sich der junge Mann schon während des Brückenangebots auf die Lehrstellensuche. «Ich muss immer etwas zu tun haben, sonst bin ich nicht glücklich», sagt er.

Das ­Sanitär- und Heizungsunternehmen Tobias Hürlimann in Walchwil lud ihn zum Schnuppern ein. Toni Rust, Ausbildner im Bereich Sanitär, erinnert sich gut an die Schnupperwoche. «Wir waren von Samuel begeistert. Nebst der schnellen Auffassungsgabe war er sehr geschickt und äusserst freundlich, so dass er sich bei uns bewerben konnte und wir ihm die Lehrstelle angeboten haben. Schön, dass es geklappt hat. Unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht.»

Arbeitgeber vertraut in seine Fähigkeiten

Bis zum Lehrbeginn wollte sich Samuel Okubay nebst dem Besuch der Schule nützlich machen. Er war sich bewusst: Nicht allen fällt das Lernen so leicht wie ihm. So half er für ein halbes Jahr anderen jugendlichen Asylbewerbern bei den Aufgaben. «Ich liebe Mathematik, darum hat mir diese Arbeit Spass gemacht», erinnert er sich. Im August 2018 startete der junge Mann mit seiner Ausbildung. Nach einigen Diskussionen entschloss sich Toni Rust, Samuel gleich für die EFZ-Lehre anzumelden. «Ich war überzeugt, dass er das mit ein wenig Hilfe beim Schulstoff schaffen konnte», so der Abteilungsleiter.

Dank internen Schulungen und Engagements der Mitarbeitenden lernte Samuel Okubay auch die komplizierten Fachbegriffe verstehen. Spezielle Aufmerksamkeit erzeugte auch seine inter­essante Vertiefungsarbeit an der Berufsschule: Mit diesem Text hat der junge Mann das Thema seiner Flucht und seine Integration in der Schweiz aufgearbeitet.

Das Walchwiler Unternehmen Tobias Hürlimann beschäftigt den ausgebildeten Fachmann nun für weitere zwei Jahre, bevor er dann die Weiterbildung zum Haustechnikplaner Fachrichtung Sanitär angehen möchte. In diesen zwei Jahren ist Samuel Okubay nicht nur als Sanitärinstallateur gefordert, sondern auch als Papi:

«Meine damalige Freundin Rahel ist heute meine Frau, und wir haben ein zweieinhalbjähriges Kind.»

Da sie die Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau absolviert, ist zusätzliches Engagement von ihm gefragt. «Jemand muss ja das Kind von der Kita abholen», meint er mit einem gewinnenden Lachen im Gesicht und verabschiedet sich, um in der Werkstatt bei der Vorfabrikation zu helfen.