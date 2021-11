Lehrperson positiv: Chamer Schulklasse muss ins Homeschooling

Corona Lehrperson positiv getestet: Chamer Schulklasse muss ins Homeschooling Auf Anordnung des Contact-Tracings wurden für die betroffene Klasse am Donnerstag Reihentests organisiert. Linda Leuenberger 10.11.2021, 15.15 Uhr

SchŸler wŠhrend dem Corona Spucktest im Zentralschulhaus in Meggen.

(Eveline Beerkircher, Meggen, 30. MŠrz 2021)



Eveline Beerkircher

Für eine dritte Klasse des Schulhauses Kirchbühl in Cham gibt es diese Woche keinen Präsenzunterricht mehr, weil eine Lehrperson positiv getestet wurde. Dies meldet ein Leser unserer Zeitung. Auf Anfrage bestätigt Michelle Rutschi, Schulleiterin des Schulhauses Kirchbühl 1/2, dass die Klassenlehrperson positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ebenso ein Kind der Klasse. Die gesamte Klasse wird sich auf Anordnung des Contact-Tracings und in Absprache mit dem Kantonsärztlichen Dienst am Donnerstag testen lassen.