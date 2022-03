Lehrplan 21 Wie viel Schwimmunterricht brauchen Schulkinder? Der Kanton Zug überlässt diesen Entscheid den Gemeinden In Risch, Neuheim, Walchwil und Steinhausen erhalten Schulkinder im Kanton Zug mit unter 80 Lektionen am wenigsten Schwimmunterricht. Trotzdem geben fast alle an, den Lehrplan 21 erfüllen zu können. Die Bildungsdirektion nahm es bisher so hin. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 15.03.2022, 05.00 Uhr

Das Hallenbad Loreto ermöglicht den Schulen der Stadt Zug, ausreichend Schwimmunterricht anzubieten, um den Lehrplan 21 zu erfüllen. Bild: Stefan Kaiser (2013)

Die Einführung des Lehrplans 21 im Sommer 2019 stellte einige Zuger Gemeinden vor grosse Herausforderungen. Denn für den verlangten Schwimmunterricht fehlte es in vielen Gemeinden an Wasserfläche. Inzwischen sorgt das Ägeribad in der Bergregion teilweise für eine Entspannung. Für alle anderen Gemeinden mit wenig Wasserfläche schaffte der Kanton die Möglichkeit eines Gesuchs, um den Schwimmunterricht reduziert anbieten zu können.

Doch auch mit diesem Gesuch müssen die Kinder dieser Gemeinden den Wassersicherheitscheck (ins Wasser fallen, orientieren, auftauchen, an Ort über Wasser halten, 50 Meter schwimmen) nach sechs Jahren Primarschule bestehen.

Steinhausen ist allerdings die einzige Gemeinde, welche bereits zweimal ein solches Gesuch um Reduktion stellte. Dies, obwohl sie inzwischen mit insgesamt 76 Lektionen während der Primarschulzeit nicht mehr jene Gemeinde mit der tiefsten Anzahl Lektionen ist. So erhalten Schülerinnen und Schüler in Walchwil (72), Neuheim (60) und Risch (55) weniger Lektionen während ihrer Schulzeit.

Zwar gibt es im Lehrplan 21 keine Vorgaben zur Anzahl Lektionen. Die Gemeinde Steinhausen geht allerdings davon aus, dass sie 150 Lektionen benötigt, um die Ziele mit den Schulkindern zu erreichen. Auch Menzinger Schulkinder, die nun im Ägeribad unterrichtet werden, würden die Vorgaben jetzt dank 152 Lektionen erreichen, heisst es von der Gemeinde.

Mehrere Faktoren sind ausschlaggebend

Björn Blaser, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für Schwimmsport und Aquafit – Swimsports, möchte sich ebenfalls auf keine konkrete Anzahl Lektionen fixieren. Er gibt zu bedenken, dass es auf mehrere Punkte ankomme. «Wichtig ist die Ausbildung der Person, die den Schwimmunterricht erteilt.» Je besser diese ausgebildet sei, desto eher könnten Erfolge und die Ziele des Lehrplans 21 auch mit weniger Lektionen erreicht werden. «Die höchste Ausbildung haben hierbei Schwimminstruktoren. Aber auch Schwimmlehrpersonen mit einer Aqua-Prim-Ausbildung sind gut ausgebildet.»

Zusätzlich sei aber auch ausschlaggebend, wie lange eine solche Lektion daure und in welchem Intervall sie stattfinden. «Fallen alle Lektionen auf wenige Tage hintereinander, ist der Lerneffekt deutlich kleiner, als wenn diese über mehrere Monate und Jahre verteilt werden.» Zudem benötige es auch ein gewisses Alter und körperliche Konditionen, um einen Teil der Anforderung erfüllen zu können:

«Auch ein Kind, das sehr gut schwimmen kann, wird im Alter von sechs Jahren wohl kaum 50 Meter am Stück zurücklegen können.»

Als Anhaltspunkt für die Zahl der Lektionen können gemäss Björn Blaser allerdings die Schwimmabzeichen angeschaut werden. Diese entsprechen in etwa den Anforderungen des Lehrplans 21. Für die sieben Abzeichen – vom Krebs bis zum Eisbär – rechnet Swimsports je mit zwölf Lektionen Schwimmunterricht. Also insgesamt 84 Lektionen. «Je nach Person, die unterrichtet, und der Länge der Lektion können vielleicht aber auch weniger reichen», relativiert Blaser.

Bildungsdirektion vertraut Urteil der Gemeinden

Auch von der kantonalen Bildungsdirektion gibt es keine Vorgaben zur Anzahl der Lektionen oder der Zeit, die für den Schwimmunterricht benötigt werden, um den Lehrplan 21 zu erfüllen. Für die Direktion nimmt Generalsekretär Lukas Fürrer Stellung, da Bildungsdirektor Stephan Schleiss derzeit stark mit der Ukraine-Krise befasst sei. Er bestätigt, dass jede Gemeinde für sich entscheidet, ob sie die Anforderungen des Lehrplans 21 erfüllen kann – auch beim Schwimmunterricht. «Dem Urteil der Gemeinde vertrauen wir. Überprüft wird es später», so Fürrer.

Diese Überprüfung sei Teil des Punktes «Leistungsfähigkeit der Schulen», welchen der Bildungsdirektor strategisch verankert habe. Wann eine solche Überprüfung stattfinden wird, steht gemäss Fürrer jedoch noch nicht fest. «Wir haben eine gesamte Überprüfung des Lehrplans 21 zwar für die nächste Legislatur festgelegt, haben aber den Eindruck, dass ein Alleingang hier wenig Sinn machen würde.» Im Kleineren werde der Kanton aber einzelne Fächer eigenständig überprüfen. Hier beginne man ab diesem Sommer mit Mathematik und Deutsch.

Bildungsdirektion geht nun Unterschieden nach

Doch bereits die Recherche zu diesem Artikel hat beim Kanton eine kleinere Überprüfung beziehungsweise eine Rückfrage an die Gemeinden ausgelöst. Denn gemäss der Bildungsdirektion war es im Sinne des Bildungsrates, dass die Gesuche um Reduktion des Schwimmunterrichts dem Bildungsmonitoring dienen sollen. Dies scheint in der aktuellen Situation aber nicht der Fall zu sein, da einzig Steinhausen ein solches Gesuch gestellt hatte – inzwischen aber mehr Lektionen bietet als die Schulen in Risch, Neuheim und Walchwil.

