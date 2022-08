Leichtathletik Del Ponte gegen Frey: Das Stechen um den letzten 100-Meter-Platz sorgt für Unmut Ajla Del Ponte und Géraldine Frey ermitteln am Mittwoch in Langenthal, wer zur Europameisterschaft nach München reisen darf. Dies wegen schneller Zeiten einer Newcomerin auf der «Wunderbahn» von Bulle. Jörg Greb Jetzt kommentieren 08.08.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier an der Staffel-WM noch miteinander, nun gegeneinander: Géraldine Frey und Ajla Del Ponte, zu sehen mit Salome Kora and Sarah Atcho. Bild: Jean-Christophe Bott (Eugene, 22. Juli 2022)

Die Diskussion basiert auf einem Luxus: Nicht weniger als sieben Schweizer Sprinterinnen haben die Limite über 100 Meter für die am 15. August beginnende Europameisterschaft erfüllt. Startberechtigt aber sind pro Nation lediglich drei.

Wie also selektionieren? Das hatte eine Kommission des Verbands Swiss Athletics letzte Woche zu entscheiden. Sie ordnete ein Stechen um den dritten Einzelstartplatz neben Mujinga Kambundji und Natacha Kouni an.

Frey ist in dieser Saison schneller

So stehen sich am Mittwoch beim Abendmeeting in Langenthal ab 19.40 Uhr Géraldine Frey (LK Zug) und Ajla Del Ponte (US Ascona) gegenüber. Es ist das Duell der Drittplatzierten der Saisonbestenliste (11,23 Sekunden) und der letztjährigen Olympia-Fünften, Hallen-Europameisterin und damaligen Rekordhalterin (10,90/in dieser Saison 11,26).

Dieses Vorgehen irritiert. In erster Linie die Betroffenen. Laurent Meuwly, früherer Schweizer Nationaltrainer und heutiger Holland-Coach, äusserte sich als persönlicher Trainer von Ajla Del Ponte in der «SonntagsZeitung» kritisch und fragt:

«Dürfen Ausreisser nach oben das entscheidende Kriterium bilden?»

Es ist klar, auf wen die Aussage zielt: Natacha Kouni, die Anfang Juli in Bulle 11,12 und 11,14 Sekunden lief.

Den Faden weiter spinnt Rita Schönenberger, die Trainerin von Géraldine Frey. Von «unnötiger Unruhe» spricht sie im Zusammenhang mit der Staffel über 4 mal 100 Meter. Diese hatte an der WM 2019 sowie an den Olympischen Spielen je mit Rang 4 brilliert und strebt nun in München nach einer Medaille. Schönenberger sagt:

«Anstatt dass Swiss Athletics hinsteht und eine Entscheidung fällt, schiebt sie diese auf Kosten der Athletinnen und der Staffel hinaus.»

Fragen um Zeiten aus Bulle

Die ganze Diskussion ins Rollen gebracht haben die Ergebnisse des Meetings vom 9. Juli in Bulle. Einmal mehr resultierte in der Freiburger Kleinstadt Herausragendes – mit dem Vorzeigeergebnis von Kouni, die sich mit ihren 11,12 an Position 3 der Schweizer Allzeit-Bestenliste hinter Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte vorschob. Damit sprintete Kouni auch in die Top 12 in Europa.

Für die Selektionäre war dies Grund genug, die 21-jährige Aufsteigerin für München zu setzen. Philipp Bandi, der Chef Leistungssport bei Swiss Atletics, fragt rhetorisch:

«Was, bitteschön, muss eine junge Athletin zeigen, wenn dies nicht genügen soll?»

Hinterfragen lässt sich das Bulle-Rennen dennoch. Ein gerade noch zulässiger Rückenwind von 1,9 respektive 1,4 Meter pro Sekunde wurde gemessen im Vorlauf und Final. Kouni ermöglichte dies, sich um nicht weniger als 18 und 16 Hundertstel zu ihrer vorherigen Bestmarke zu steigern. Und an den – zum Teil bereits an der WM in Eugene weilenden – Widersacherinnen vorbeizuziehen.

Rita Schönenberger sagt dazu:

«Es ist nicht fair, dass dieses Kriterium nun den Ausschlag gibt und argumentiert wird, Ajla und Géraldine seien nicht oder nicht mehr in Hochform.»

Beide hätten ja nicht die Möglichkeit gehabt, in Bulle zu starten.

Direktvergleich ist kein Argument

Hinzu kommen die Selektionskriterien von Swiss Athletics. Bei Kouni stützt sich der Verband primär auf die Bestzeit. In den Direktvergleichen mit ihr schnitten Del Ponte und Frey aber besser ab. Zwischen Del Ponte und Frey dagegen wird plötzlich mit Direktvergleich, Formkurve und Konstanz argumentiert. Das macht’s zusätzlich schwierig.

Aus der Sicht Schönenbergers spricht die Konstanz der Leistungen für Frey. Die Zugerin besticht bereits seit der Hallensaison dadurch. Zudem lieferte Frey bei der WM im Staffelrennen auf dem Startabschnitt einen massgeblichen Beitrag zur Finalqualifikation.

Diese Argumentation zählt nicht. Was sie aber tut: Sie umschreibt das Missfallen von Géraldine Frey und ihrem Umfeld. Frey selber will das Ganze nicht kommentieren. Vielmehr konzentriert sie sich auf sich und sagt:

«Ich fühle mich gut und bin zuversichtlich, eine gute Leistung abzurufen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen