Leichtathletik Die Hünenbergerin Alexandra Stucki bewegt sich in neuen Höhen Die Athletin der Hochwacht Zug hat mit 3,70 Metern im Stabhochsprung die Limite für die U18-Europameisterschaft geknackt und einen Innerschweizer Rekord aufgestellt. 25.05.2021, 09.28 Uhr

Alexandra Stucki hat 3,70 Meter übersprungen. Bild: PD

(bier) Alexandra Stucki von der Hochwacht Zug hat am Pfingstmeeting in Basel im Stabhochsprung eine Höhe von 3,70 Metern erreicht. Das ist ihre persönliche Bestleistung und gleichbedeutend mit dem Übertreffen der Limite für die Teilnahme an der U18-Europameisterschaft. Pandemiebedingt wird dieser Anlass dieses Jahr allerdings nicht ausgetragen. Dafür winkt der Hünenbergerin nach Angaben ihres Vereins nun ein Start an ihrem ersten internationalen Meeting in Frankreich in ein paar Monaten.