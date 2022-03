Sprinterin Géraldine Frey aus Unterägeri ist so schnell wie nie

Elite-WM-Début Die Sprinterin Géraldine Frey ist stolz – trotz Schönheitsfehler Die 24-Jährige aus Unterägeri glänzt bei ihrem Elite-WM-Début mit einer neuen persönlichen Bestzeit im Vorlauf und einem starken Halbfinal über 60 Meter. Sie verpasst den Final um eine Winzigkeit. Jörg Greb Jetzt kommentieren 22.03.2022, 05.00 Uhr

Gut in Schuss: Géraldine Frey spricht von «einer Riesenerfahrung» an der Hallen-WM. Bild: Andrej Cukio/Keystone (Belgrad, 18. März 2022)

Nach dem dritten und letzten Halbfinallauf an den Hallen-Weltmeisterschaften in Belgrad richtete Géraldine Frey ihren Blick kurz auf die grosse Anzeigetafel – und sah ihre Zeit: 7,15 Sekunden und die vierte Position. «Ist das schon definitiv?», fragte sie sich. Und sie realisierte, was das bedeuten dürfte: Den Final, den grossen Traum, wird sie wohl verpassen, hauchdünn, um einen Hundertstel. «Bitter», schoss es ihr durch den Kopf. Enttäuschung machte sich breit.

Der Schalter kippte aber rasch. Die 24-Jährige vom LK Zug erkannte, welch vorzügliche Leistung sie auf höchster Ebene erbracht hatte. Mit ihrem Lauf egalisierte sie just jene Zeit, mit der sie als Neunte in der Meldeliste der WM an den Start gegangen war. Und sie konnte bei ihrer Premiere auf dieser Ebene – zuvor hatte sich Frey dreimal für internationale Nachwuchs-Titelkämpfe qualifiziert – ihre Möglichkeiten nicht nur abrufen, sondern gar toppen. Im Vorlauf steigerte sie sich um weitere vier Hundertstel auf 7,11. Das war die fünftbeste Zeit dieser Runde, sie war schneller als Mujinga Kambundji.

«Meine Erwartungen habe ich übertroffen»

Frei benötigte nicht lange, bis sie auch den Wert ihres zweiten Laufes erkannte.

«Auch er war gut, schliesslich habe ich meine Erwartungen übertroffen.»

Die Differenz von vier Hundertsteln im Vergleich zum Morgenrennen konnte sie nicht genau erklären. «Womöglich war ich am Start nicht ganz so locker, sondern ein klein wenig verkrampft.»

Das Formhoch verlängert

Grundsätzlich erfüllt sie aber mit Stolz, wie sie sich präsentieren konnte. Obwohl sie und ihre Trainerin Rita Schönenberger ursprünglich das winterliche Formhoch für Ende Februar und die Schweizer Meisterschaften (zweiter Rang hinter Kambundji) ausgerichtet hatten. Es gelang dem Duo brillant, die Spannung und die Leistungsbereitschaft weiter zu verfeinern.

Die WM-Tage in Belgrad sind für Frey von grösster Bedeutung. Die Unterägererin spricht von «einer Riesenerfahrung» und ist überzeugt, davon profitieren zu können. Zusammen mit Schönenberger scheint ihr in diesem Winter Wegweisendes geglückt zu sein.

Hohe Ziele für Freiluftsaison

Jetzt gilt es für Frey, gesund und verletzungsfrei zu bleiben und die neuen Qualitäten über die 60-m-Distanz in der Halle auf die Freiluftsaison und die 100 m zu übertragen. Die Pharmazie-Studentin an der ETH Zürich hat auch ihre Ambitionen auf ein weiteres Vorzeigeprojekt der Schweizer Leichtathletik klar angemeldet: die 4x100-m-Frauenstaffel, jüngst Olympia- und WM-Vierte.

Géraldine Frey hofft auf Aufgebote für die Staffel. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 19. Februar 2022)

Zusätzliche Inspiration hierfür hat Frey sehr schnell erhalten: Den 60-m-Sprint-Final in Belgrad, den Gold-Lauf von Mujinga Kambundji, verfolgte sie mit Freund und Familie von der Tribüne aus. Géraldine Frey nahm die Emotionen mit – und nicht zuletzt die Stellung des Schweizer Frauensprints, in dem sie selber eine zentrale Rolle spielt.

