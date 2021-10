Sprint-Camp mit Mujinga Kambundji in Bern

Leichtathletik Sprint-Camp mit Mujinga Kambundji: Für Mara Wismer aus Allenwinden ging ein Traum in Erfüllung Am ersten Oktoberwochenende trainierten Kinder zusammen mit Mujinga Kambundji einen Tag lang im Visana-Sprint Camp in Bern. 03.10.2021, 17.43 Uhr

Einlaufen mit einem Star. Bild: PD

Rund 120 Kinder aus der ganzen Schweiz sprinteten am Wochenende mit Mujinga Kambundji beim Sprint-Camp in Bern um die Wette. Die Schweizer Weltklasse-Athletin gab den sportbegeisterten Kids wertvolle Tipps und legte beim Justieren der Startblöcke gleich selbst Hand an:

Bild: PD

Auch Mara Wismer aus Allenwinden hat erlebt, wie es ist, mit einem Sprint-Star zu trainieren. «Mujinga hat uns geholfen, welche Position wir in den Startblöcken am besten einnehme können», wird Mara in einer Mitteilung zitiert. Ausserdem ergatterte sie auch noch ein Autogramm von der Schweizer Rekordhalterin über 200 Meter.

«Mir hat der Tag sehr gefallen, vor allem der 100 Meter Sprint.»

Mara Wismer (rechts) will «dranbleiben», wie Mujinga Kambundji es den Kindern geraten hat. Bild: PD

Genauso schön wie Autogramm und Foto ist für Mara die Medaille um ihren Hals. Diese überreichte ihr Mujinga Kambundji persönlich nach dem Wettkampf. «Am wichtigsten ist es, Spass zu haben. Und mit Mujinga war es echt toll», strahlt Mara. Das Sprint-Camp mit Kambundji wurde am 3./4. Oktober 2021 auf der Leichtathletikanlage in Bern-Wankdorf erstmals durchgeführt.