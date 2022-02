Sprint: Géraldine Frey ist die Athletin, die es zu schlagen gilt

Leichtathletik Vor der Schweizer Meisterschaft: Géraldine Frey ist in Topform und sagt: «Es geht mir wirklich gut» Die 24-Jährige aus Unterägeri blickt dem 60-Meter-Wettkampf am Wochenende positiver entgegen als noch bis vor kurzem. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 24.02.2022, 16.00 Uhr

Géraldine Frey will die letzte Saison vergessen machen. Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 19. Februar 2022)

Noch vor Monatsfrist gab Géraldine Frey sich selbst geringe Chancen, an der Hallenweltmeisterschaft über 60 Meter zu starten. Dies, obwohl sie gerade in 7,29 Sekunden die erforderliche Limite unterboten hatte. Freys ehrliche Einschätzung war der Realität namens Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte geschuldet. Die beiden laufen hierzulande in einer eigenen Sphäre.

Seither hat sich die Ausgangslage zu Gunsten der Sprinterin aus Unterägeri verändert. Bei den Schweizer Meisterschaften über 60 Meter am Samstag in Magglingen ist Frey als Zweitschnellste der Saison gemeldet. Mitte Februar lief sie an derselben Stätte 7,25 Sekunden – die drittbeste Zeit der Schweizer Leichtathletikgeschichte – und damit schneller als Del Ponte zuvor. Zu Beginn der laufenden Woche gab die Tessinerin zudem bekannt, auf den Rest der Hallensaison zu verzichten, um eine Oberschenkelverletzung auszukurieren.

Diese Situation manövriert Géraldine Frey in ein gewisses Dilemma. Denn einerseits begrüsst sie natürlich ihre gestiegenen Aussichten auf einen WM-Startplatz.

«Andererseits ist Ajla eine Freundin von mir, ich kann mich nicht darüber freuen, dass sie verletzt ist»,

erklärt die 24-Jährige.

Sie betrieb Raubbau an ihrem Körper

Frey denkt dabei auch an ihre Situation 2021 – ein verlorenes Sportjahr für sie. Kurz vor den Schweizer Hallenmeisterschaften zog sie sich eine Rückenverletzung zu, die sie, wie sie es heute ausdrückt, «zu wenig ernst genommen» hat. Statt ihrem Körper Sorge zu tragen und einen Aufbaublock in die Saison einzubauen, schleppte sich Frey von Wettkampf zu Wettkampf. Dies vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele, die pandemiebedingt um ein Jahr verschoben worden waren. Frey hoffte auf ein Aufgebot für die Staffel über viermal 100 Meter. Doch es kam anders. Die dürftigen Resultate zeitigten auch materielle Folgen: Adidas beendete die Zusammenarbeit mit der Läuferin des LK Zug, die in einer Gruppe bei Trainerin Rita Schönenberger in Zürich trainiert.

Die Unterägererin wusste es 2021 besonders zu schätzen, dass ihr Leben nicht nur aus Sport besteht. Das Pharmaziestudium lenkte sie von ihren Enttäuschungen ab und sorgte für ein Erfolgserlebnis: Frey hat den Bachelorabschluss in der Tasche. Kürzlich hat sie das Masterstudium begonnen. Die Sprinterin hofft, dieses nicht auf dem schnellsten Weg zu beenden. Denn das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass sie mehr Zeit für den Sport und für Starts zu Grossveranstaltungen aufwenden würde.

Kritik am neuen Selektionssystem

Der erste soll bei den bevorstehenden Hallenweltmeisterschaften in Belgrad erfolgen. In der Freiluftsaison warten mit der Universiade in China, der WM in den USA und der EM in München gleich drei internationale Höhepunkte. Frey peilt die Studentenwettkämpfe als Einzelstarterin sowie die WM mit der Staffel an. Die Europameisterschaften seien noch zu weit weg.

Kommt dazu, dass der Verband bei den Selektionen auf ein neues System setze, das auf erlaufenen Punkten über eine längere Zeitspanne basiere und es deshalb schwieriger mache, zu planen.

«Die Limite, in der aktuellen Saison zu laufen, ist nicht mehr unbedingt entscheidend. Es hängt auch davon ab, an welchen Wettkämpfen die Resultate erzielt worden sind»,

erklärt Frey, die dieses System als «unübersichtlich» bezeichnet und das frühere bevorzugt.

Frey ist die Athletin, die es zu bezwingen gilt

Hinsichtlich der Hallen-WM hat Géraldine Frey bisher getan, was in ihrer Macht steht, um die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Man muss sie wohl schlagen, um an das Ticket nach Serbien zu gelangen. Die Konkurrenz ist auch nach Del Pontes Absage gewohnt gross. Die Olympiastaffel-Mitglieder Salomé Kora und Riccarda Dietsche sowie die formstarke Romande Léonie Pointet sind Frey auf den Fersen. Im Gegensatz zum Vorjahr kann die Zugerin mit Blick auf ihre Verfassung aber sagen: «Es geht mir wirklich gut.»

