Leichtathletik Zwei Zuger Talente feilen in Tenero an ihren Fähigkeiten Im UBS Kids Cup Camp kommen Loisa Schaller und Jael Eggenspieler in den Genuss von exklusiven Trainings. 28.07.2021, 15.05 Uhr

Am Nationalen Jugendsportzentrum in Tenero (CST) können sich derzeit Loisa Schaller (Cham/Hochwacht Zug) und Jael Eggenspieler (Hünenberg/Hochwacht Zug) in verschiedenen leichtathletischen Disziplinen weiterentwickeln und an ihren Techniken feilen.