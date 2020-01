Lena Candrian in Zug vermisst In Zug wird seit Dienstagabend eine 43-jährige Frau vermisst. 08.01.2020, 17.20 Uhr

(haz) Seit Dienstag, 7. Januar, ca. 17.15 Uhr, wird ab der Klinik Zugersee in Oberwil Lena Candrian vermisst. Die Zuger Polizei bittet um Hinweise zum Verbleib.

Signalement:

Lena Candrian. Bild: Zuger Polizei

Lena Candrian ist 43 Jahre alt, rund 164 Zentimeter gross und schlank. Sie hat lange braune Haare und braune Augen. Sie trägt eine graue Winterjacke und schwarze Stiefel bis unter die Knie.

Lena Candrian wurde zuletzt am Dienstag, 7. Januar, ca. 17.15 Uhr, in der Klinik Zugersee in Oberwil gesichtet. Seither fehlt von ihr jede Spur.

Hinweise über den Verbleib der Vermissten sind erbeten an die Zuger Polizei unter der Telefonnummer 041 728 41 41 oder an jede andere Polizeidienststelle.