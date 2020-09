«Fähigkeiten fördern, welche der Computer nicht ausführen kann»: Wie Zuger Lehrlinge auf die Zukunft vorbereitet werden Das Projekt «Lernchallenges» von fünf Berufsschulen in Zug und Zürich verfolgt das Ziel, die Lernenden zu kritischem Denken und zur Kreativität anzuregen. Lernende arbeiten an gemeinsamen Projekten und stärken sich damit für die digitale Zukunft. Cornelia Bisch 07.09.2020, 18.00 Uhr

Ein gemeinsames Projekt unter Lernenden verschiedener Berufsschulen stärkt die Selbstkompetenzen. Bild: PD

Warum sollte eine KV-Lernende gemeinsam mit einer angehenden Modedesignerin und einem künftigen Zimmermann ein Hochbeet schreinern, sich Gedanken über die Rettung von Rehkitzen oder die Organisation plastikfreier Anlässe machen? «Weil künftig vor allem jene Fähigkeiten der Lernenden gefördert werden müssen, welche der Computer nicht ausführen kann», ist Priska Fuchs vom Kaufmännischen Bildungszentrum Zug (KBZ) überzeugt.

Gemeinsam mit Jean-Luc Haas des Gewerblich Industriellen Bildungszentrums Zug (GIBZ) und drei weiteren Lehrpersonen der Schule für Gestaltung Zürich, der Berufsschule Mode und Gestaltung Zürich und der Gewerblichen Berufsschule Wetzikon hat sie deshalb das Projekt Lernchallenges ins Leben gerufen.

Bunt gemischte Gruppen arbeiten zusammen

Laut der beiden Lehrpersonen war Ziel des Projekts, die Teilnehmer zu kritischem Denken, selbstständiger Problemlösung, Kommunikation, Kooperation und Kreativität anzuregen. Auf einer eigens dafür eingerichteten digitalen Plattform konnten die Schüler der beteiligten Berufsschulen Projekte eintragen, die sie interessierten. Andere durften sich alters-, orts- und berufsunabhängig nach eigenen Vorlieben eintragen. Fuchs sagt:

«So kamen fast 40 Projekte

mit je zwei bis sieben beteiligten Lernenden zusammen.»

Die Art und Weise der Ausführung war fortan gänzlich den einzelnen Gruppen überlassen, wobei ihnen die Lehrpersonen bei Bedarf beratend zur Seite standen. «Einige nutzten dieses Angebot häufig, andere kaum. Bei manchen mussten wir hin und wieder nachfragen, während einzelne fast vollkommen selbstständig arbeiteten», führt die Lehrerin aus. Kommuniziert wurde über die Systeme Teams, Slack und Whatsapp. Nicht nur die einzelnen Gruppenmitglieder, sondern auch die Gruppen als Ganzes suchten das Gespräch miteinander. «Einige produzierten einen Videofilm über ihr Projekt und tauschten gegenseitig Tipps und Tricks aus.»

Das Ergebnis steht nicht im Vordergrund

Im Grossen und Ganzen sei das Projekt bei den Lernenden gut angekommen, berichtet Haas. «Am Anfang konnten sie sich nicht so recht vorstellen, wie die Zusammenarbeit funktionieren sollte.» Es sei eine Herausforderung für die jungen Menschen gewesen, sich zu organisieren. «Für manche Arbeiten musste etwas Freizeit geopfert werden.» Auch für die Lehrpersonen habe das Projekt viel Extraarbeit bedeutet. Ihnen geht es nicht in erster Linie um die fachlichen Inhalte des Endergebnisses, sondern um die sozialen Kompetenzen. Es gebe auf Wunsch der Schüler auch keine Note dafür, so Fuchs.

«Wir überlegen aber,

eine Art Zertifikat zu

verleihen.»

Denn am 18. September findet eine Präsentation sämtlicher Projekte im GIBZ statt. Im Rahmen eines zweiminütigen Kurzvortrags stellen die Lernenden ihr jeweiliges Projekt vor und stehen anschliessend an einer Stellwandpräsentation für vertiefende Auskünfte bereit. «Die Organisation dieses Anlasses stellt ebenfalls eines der Projekte dar», erzählt Jean-Luc Haas. Damit ist ein weiteres Ziel, nämlich nichts für die Mülltonne zu produzieren, erfüllt.

Die Gesellschaft mitgestalten

«Ohne Corona wäre ‹Lernchallenges› wahrscheinlich nicht zustande gekommen», stellt Haas fest. Er und seine Zuger Mitstreiterin haben sich nämlich im Frühling auf einen Aufruf gemeldet, bei dem es um asynchrones (zeit- und ortsunabhängiges) Lernen ging. «Wir machten gute Erfahrungen und beschlossen, diese mit dem Projekt Lernchallenges an unsere Lernenden weiterzugeben.» Da während des Lockdowns sowieso eine allgemeine digitale Vernetzung stattfand, bezogen sie auch andere Berufsschulen mit ein.

Priska Fuchs träumt bereits von einer Kooperation mit deutschen Gewerbeschulen. Das ist noch Zukunftsmusik. «Aber ein weiteres Projekt in kleinerem Rahmen mit Informatik- und Sprachschülern ist bereits angedacht», kündigt sie an.

«Früher mussten die Gewerbeschulen die Lernenden ausschliesslich für ihre jeweiligen Berufe ausbilden», legt Fuchs dar.

«Heute müssen wir die jungen

Leute dazu befähigen, die Gesellschaft mitzugestalten. Dafür braucht

es ganz andere Unterrichtsformen

und -inhalte.»

Es bleibe kaum jemand mehr bei seinem angestammten Beruf, die Vermittlung überfachlicher Kompetenzen sei deshalb besonders wertvoll und notwendig.

Eine Präsentation der Projekte der Lernchallenge findet am 18. September um 16 Uhr im Gewerblich Industriellen Bildungszentrum (GIBZ) statt. Die Veranstaltung ist öffentlich.