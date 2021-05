Leserbrief Covid-Massnahmen: hoher Schaden «Warum die Taskforce danebenlag», Ausgabe vom 6. Mai 16.05.2021, 14.51 Uhr

Die höchsten Sterbezahlen weltweit haben Nationen, welche einschneidende Lockdowns verfügten. Zum Teil mehrere in Folge. An der Spitze stand mit 2523 Verstorbenen auf eine Million Einwohner am 5. April Tschechien. Dann folgen auswahlweise Ungarn (Platz 4), Belgien (Platz 7), England (Platz 11), Italien (Platz 13), USA (Platz 14) Spanien (Platz 16), Frankreich (Platz 22) und Todeskandidat Schweden auf Rang 27! Die Schweiz belegte Anfang April Rang 35. Im Unterschied zu Schweden haben wir jedoch unermessliche soziale, psychische und wirtschaftliche Schäden zu beklagen, die uns der Bundesrat mir seiner Lockdown-Politik auferlegt hat.