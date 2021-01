Leserbrief Danke den Anwohnern der Zuger Grabenstrasse «Ab März Tempo 30 auf drei Strassen», «Zuger Zeitung» vom 13. Januar 17.01.2021, 16.58 Uhr

Ich bedanke mich bei allen Anwohnerinnen und Anwohnern an der Grabenstrasse, welche mit ihrer Ausdauer und Hartnäckigkeit die Umsetzung der Temporeduktion von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde an der Grabenstrasse durchgesetzt haben. Sie haben deutlich mehr erreicht als erwartet. Hoffentlich strahlt dieses erwirkte Urteil im Kanton und auch über die Kantonsgrenzen Wirkung aus. Es ist doch für die öffentliche Hand nicht nur in Anbetracht der Volksgesundheit eine gute, sondern auch eine sehr wirtschaftliche Lösung der Lärmsanierung!