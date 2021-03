Leserbrief Die Altgasse war einmal eine Wohn- und Arbeitszone «Ein Massageclub in Baar muss nur noch eine Hürde nehmen», Ausgabe vom 1. März 02.03.2021, 13.49 Uhr

Die Altgasse in Baar war eine Wohn- und Arbeitszone, bevor sie in den 1980er-Jahren in eine Arbeitszone AD umgezont wurde. Dies hatte zur Folge, dass pro Gewerbeliegenschaft nur noch eine sogenannte Dienstwohnung erlaubt war. Die bis dato erstellten reinen Wohnhäuser genossen Bestandesrecht. Somit zählt die Altgasse heute rund 90 Wohnungen.

Der grösste Anteil des Bodens gehört der Korporation Baar, welche die Parzellen im Baurecht verpachtet, verbunden mit entsprechenden Nutzungsbedingungen.

Im Soge der allgemein regen Bautätigkeit und knappen Landreserven im Kanton Zug, wurden auch in der Altgasse zusätzliche Gebäudetrakts erstellt. Für diese Zusatzbauten gab es aber keine Bewilligung mehr für eine Dienstwohnung. Die dafür vorgesehene Fläche sei gewerblich zu nutzen. Ein findiger Liegenschaftsbesitzer hat nun offenbar eine Möglichkeit gefunden, die Wohnfläche gewerblich zu nutzen: Ein Sexbetrieb soll es sein. Die Anwohnerschaft, notabene auch Familien mit Kindern wird begeistert sein, so wie die meisten von uns, wenn in unserer unmittelbaren Nachbarschaft das Sexgewerbe Einzug halten würde.

Es ist zu hoffen, dass die Behörde das Wohnquartier Altgasse nicht hängen lässt, dass sie ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung wahrnimmt und die richtigen Entscheidungen treffen wird. Aber auch die Korporation steht in der Verantwortung gegenüber ihrer zahlenden Klientel, heisst es doch in den entsprechenden Nutzungsbedingungen: «Es sind in den Baurechtsbauten, samt deren Umgebung, soweit sich das Baurecht hierauf bezieht, unsittliche Tätigkeiten untersagt.»

Nun wird sich zeigen, was die Entscheidungsträger unter unsittlich verstehen ...

Luzia Hauser, Baar