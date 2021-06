Leserbrief Dystopien sind unglaubwürdig Zu eidgenössischen Abstimmungen am 13. Juni 08.06.2021, 14.58 Uhr

Es gibt in der Literatur viele Dystopien («1984», «Brave New World» und ein paar kürzlich erschienene). Ich mag sie nicht. Utopien sind mir lieber. Thomas Morus hatte dem Traum von der Rückkehr ins Paradies den Namen Utopia gegeben und damit den Glauben des Fortschritts in eine bessere Zukunft beflügelt. Platons «Politeia» wird im Wikipedia als Utopie bezeichnet, aber hier zeigt sich das Problem, für mich als politisch Liberaler (nicht Neoliberaler) ist die Vision Platons ein Albtraum, den wir uns im Moment scheinbar als erstrebenswert angeeignet haben. Sonst bestünde nicht die Gefahr eines Ja zum Covid-19-Gesetz und zum PMT.