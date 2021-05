LESERBRIEF Ein Pyrrhussieg der Frau? «Reformierte Kritik am Churer Bischof», Ausgabe vom 25. Mai 27.05.2021, 15.25 Uhr

Lächerlich, um nicht den gröberen Ausdruck «pathologisch» zu verwenden, mutet es allmählich an, wie Frau auf der Lauer liegt, um irgendwelche Grenzverletzungen von Seiten des Mannes unverzüglich zu massregeln. Spätestens seit der Psychologie von Carl Gustav Jung weiss man – und auch frau – dass es den Mann, das Weib nicht gibt, ausser man reduziert den Begriff auf das rein Anatomische. «Als Mann und Weib schuf er ihn», steht in der Genesis. Würden auch Theologen und Theologinnen richtig lesen, fänden sie Jungs Lehre schon in diesen Schriften.