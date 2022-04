Leserbrief Juristischer Scharfsinn Zur Ergänzungswahl am Zuger Verwaltungsgericht 26.04.2022, 15.48 Uhr

Am 15. Mai wählen die Zugerinnen und Zuger zwei neue Ersatzrichter am Verwaltungsgericht. Mit seinem unverwechselbaren juristischen Scharfsinn sowie seiner ausgeprägten Auffassungsgabe wird Jakob Senn seinen wertvollen Beitrag am Verwaltungsgericht leisten. Wer Rechtsanwalt Jakob Senn persönlich kennt, weiss, dass er diese Aufgabe mit grossem Fleiss, Verantwortungsbewusstsein sowie Freude verrichten wird. Ich durfte die Kompetenz und Erfahrung von Jakob Senn persönlich erleben und ich weiss, dass er bei Herausforderungen, mögen sie noch so gross und unüberwindbar erscheinen, niemals aufgibt. Deshalb wähle ich am 15. Mai Jakob Senn mit Überzeugung als Ersatzrichter ins Zuger Verwaltungsgericht.