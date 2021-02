Leserbrief PR-Politik der FDP? «Eine Lohnerhöhung mitten in der Krise», Ausgabe vom 2. Februar 04.02.2021, 15.56 Uhr

In seinem Standpunkt vom 2. Februar 2021 drescht der FDP-Fraktionschef im Grossen Gemeinderat auf das Parlament ein, weil es nach Jahrzehnten die Sitzungsentschädigung angepasst hat. Übrigens aufgrund einer Motion des abtretenden FDP-Gemeinderates Stefan Moos. Betragsmässig macht diese Erhöhung total insgesamt 35000 Franken aus. Die FDP mimt bei diesem Kleinstbetrag im 300-Millionen-Budget der Stadt Zug den Knallharten und erzählt von falschen Anreizen in der grössten wirtschaftlichen Krisen, in der wir uns befinden.

In der gleichen Krise haben wir aber dank der knallharten FDP und ihrer pfefferscharfen Politik zusätzliche Lohnerhöhungen von 351300 Franken fürs Verwaltungspersonal beschlossen. Dies nebst den bereits bestehenden jährlich automatischen Lohnerhöhungen (genannt Treue- und Erfahrungszulagen). Es gab einen Kürzungsantrag der GPK, diesen Betrag um 70 Prozent zu kürzen, weite Teile der FDP unterstützten diesen Antrag jedoch nicht und so war er wegen einer Stimme nicht mehrheitsfähig.

Nun, liebe Leserinnen und Leser, Sie verstehen vermutlich die Welt nicht mehr. Wie kann man in der grössten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten ein Riesenaufheben um 35000 Franken machen und gleichzeitig Lohnerhöhungen fürs Verwaltungspersonal in der Höhe von 351300 Franken gewähren? Ich weiss es nicht, das müsste man die bürgerfreundliche FDP fragen. Jene Partei übrigens, welche in den vergangenen Jahren die massive Steigerung des städtischen Personalaufwandes (Lehrer und Verwaltung) von rund 85 Millionen auf rund 100 Millionen Franken (2015 bis 2021) beständig unterstützte. Mehr Freiheit, weniger Staat? Man lese, staune und bilde sich eine eigene Meinung.

Gregor R. Bruhin, Gemeinderat und GPK-Mitglied, Präsident SVP Stadt Zug, Zug