Leserbrief Regierung muss Verschiedenes berücksichtigen «Rat steht für Härtefall-Kredit ein», Ausgabe vom 27.November 01.12.2020, 14.19 Uhr

Die FDP-Fraktion begrüsst das zielgerichtete und fokussierte Vorgehen des Regierungsrates, um wirtschaftliche Härtefälle in unserem Kanton in Folge der Covid-19-Epidemie zeitnah unterstützen zu können. Wir sind uns der schwierigen Lage vieler Unternehmen bewusst. Wir sind ebenfalls daran interessiert, dass Unternehmen welche einzig und allein wegen der Covid-Massnahmen in eine existenzielle Krise geraten sind und vorher erfolgreich unterwegs waren bald staatliche Unterstützung beantragen können.