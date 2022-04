Leserbrief Starker Glaube ans Gute Zu den Berichten von Eva Samoylenko-Niederer aus der Ukraine 26.04.2022, 15.43 Uhr

Guten Tag Frau Samoylenko-Niederer, es kitzelt mich in meinen Fingern. Bevor mich die nächsten News überfallen, möchte ich Ihnen gerne einmal ein Feedback geben zu Ihren Mitteilungen aus der Ukraine. In jeder neuen Zeitung schaue ich zuerst, ob ich Ihr Bild finde, ob Sie noch am Leben sind. Sie sind so ehrlich und so echt und mutig. Ihre Bekennung, dass Sie noch an Gott glauben, nach all dem Schrecklichen, das Sie erlebt haben, berührt mich zutiefst. Sie finden durch die Worte der Bibel Sinn für den Gräuel, der um Sie herum passiert.

Sie glauben heute mehr denn je, weil sie spüren, wie sehr Sie Gott brauchen. Ihr Engagement für diese Menschen in Not ist einmalig. Ich spüre, dass Sie sich dank Gott getragen fühlen und sich eigentlich vor nichts fürchten. Sie sind für mich ein grosses Vorbild, eine «Mutter Courage»! Auch wir beten mit Ihnen, dass die Seele der Ukrainer bewahrt wird. Ich weiss, dass in der Bibel 365-mal steht: «Habt keine Angst, ich bin allezeit bei Euch.» Doch dies umzusetzen und in diesem Vertrauen leben, braucht höchste Kraft und tiefen Glauben! Danke für Ihren Mut, Ihre Ausdauer und Ihren starken Glauben ans Gute. Danke für Ihre Offenheit und für Ihr Leben. Im Lichte des Auferstandenen grüsst Sie sehr herzlich,

Margrit Wäfler, Baar