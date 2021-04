Leserbrief Vorschläge greifen zu kurz Zur Klimapolitik 16.04.2021, 16.42 Uhr

Klimaziele rein auf CO2 abzustützen, greift zu kurz. Es suggeriert, dass einzig das CO2 für die Erwärmung verantwortlich sei, was eine ganz klare Lüge ist. Es braucht kein Gesetz, das auf eine Lüge abstützt. Die UNO gibt ein Bevölkerungswachstum zwischen 2015 und 2020 von jährlich 78 Millionen bekannt. Damit steigt die Weltbevölkerung ungebremst weiter an. Das sind fast zehnmal so viel, wie es Schweizer gibt. Die schweizerische Bevölkerung ist im Jahr 2020 um mehr als 60000 angestiegen. Das entspricht der Bevölkerung von Zug, Baar und Steinhausen zusammen. Das Überbauen der Natur und die benötigten Ressourcen tragen mindestens so viel zur Erwärmung bei wie das CO2. Aber ja, wie soll man so etwas besteuern? Da ist das CO2 natürlich dankbarer, messbar, handelbar und besteuerbar. Ein riesiges Geschäft, nur die Klimaerwärmung wird sich damit nicht aufhalten lassen, aber vielleicht greift uns ja die vulkanische Aktivität unter die Arme…

Der Bundesrat hat erstmals die Flugticketabgabe für das CO2-Gesetz genannt, steht in der «Zuger Zeitung». Das heisst doch, dass die Mehrheit des Parlamentes einem Gesetz zugestimmt hat, ohne zu wissen, was drinsteht. Gehören solche Leute wirklich nach Bern? Will also eine Familie mit zwei Kindern in die Türkei in die Ferien, wird sie 480 Franken mehr bezahlen müssen für etwas, das nachweislich keine Wirkung erzielen kann. Nun soll endlich auch mit der Lüge aufgehört werden, dass dieses Gesetz pro Familie maximal 100 Franken pro Jahr ausmache. Die erhöhten Heiz- und Benzinkosten kommen noch oben drauf. Also Nein zu diesem Gesetz, das nichts als eine Geldumverteilung darstellt.

Urs Häsler, Hünenberg See