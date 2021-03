Leserbrief Was ist von all den Ankündigungen geblieben? Zur Überbauung am Baumgärtli in Unterägeri 02.03.2021, 13.50 Uhr

Als Erster in Unterägeri, habe ich mich in etlichen Leserbriefen/Sitzungen und Gesprächen für die Überbauung am Baumgärtli gewehrt.

Angefangen hat das alles mit dem meines Erachtens sehr dubiosen Verkauf des Inventars des Gebäudes, Fahrzeugparks des ehemaligen St.Anna, wobei der Bevölkerung mitgeteilt worden ist, es gebe keine vorherige Reservation von Inventar und Fahrhabe, am Verkaufstag waren viele rote Kleber an den Gegenständen und an der Fahrhabe angebracht, da sind die Filetstücke an gewisse Kreise vorher verkauft worden.

Nun zu der Dokumentation zur Baueingabe am Baumgärtli – diese wurde an die Bevölkerung von der Stiftung St. Anna dem Investor Bonainvest und Casalife Annahof AG verteilt. Ich zitiere aus dem Inhalt der Dokumentation: Dass, aus dem ehemaligen Kurhaus Annahof, das erste pflegende Familienhotel der Schweiz erstellt würde, dass das Tal über eine Kinderarztpraxis verfügt und Mietwohnungen, welche für junge und auch für ältere Menschen attraktiv wären. Im Hauptgebäude soll das pflegende Familienhotel Babalou mit 54 Zimmern mit 130 Betten für Familien mit besonderen Kindern entstehen, ebenfalls ein öffentliches Restaurant mit Kinderbetreuung sowie ein öffentlicher Saal plus diverse Hotellerie-Nebenflächen, welche öffentlich genutzt werde können.

Was inzwischen von den Versprechungen gemäss der Dokumentation übrig geblieben ist, wissen wir jetzt leider. Was hat die Bevölkerung vom «Geheimdeal» profitiert, leider null und nichts, in den bereits erstellten drei Mehrfamilienhäusern mit total 27 Wohnungen muss man Unterägerer mit der Luppe suchen. Ich habe aber sogar eine Firma gefunden. Wo sind die Kinder in den drei Häusern oder sind es gar Geisterhäuser ohne Leben? Wo bleibt der Stiftungsrat mit den Ratschlägen? Oder habt ihr gar nicht mehr zu sagen zum Wohl der Unterägerer? Nun soll also eitel Freude herrschen, alle sind ja so glücklich, ausser der Bevölkerung. Wie kann Gemeindepräsident Josef Ribary Freude zeigen, wenn wir alle wissen, dass uns der Preis für den Landverkauf vorenthalten wird? Er soll für uns alle der Präsident sein oder aufhören, dies ist schon lange überfällig. Auch für die vier Stiftungsräte der Körperschaften, denen ich allen angehöre, und die Präsidentin der SVP wäre es an der Zeit nach gewonnener Schlacht gemeinsam abzutreten. Dieser Deal wird in Unterägeri nie vergessen werden.

Hans-Rudolf Iten-Hartmann, Unterägeri