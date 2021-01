LESERBRIEF Weiter so im Sinne des Firmengründers Zur Weihnachtsfeier der Medela 18.01.2021, 15.55 Uhr

Zur Weihnachtszeit wurden wir Pensionierten immer eingeladen zur gemeinsamen Feier der Angestellten. Vor 20 Jahren wurde ich pensioniert. Bei der letzten Weihnachtsfeier habe ich dem Gründer und Besitzer von der Firma Olle Larsson Holding gesagt, ich bin das letzte Mal dabei, ich werde pensioniert. Er hat noch am selben Abend der Sekretärin den Auftrag gegeben, dass ins Protokoll zu nehmen, dass in Zukunft alle Pensionierten zur Weihnachtsfeier eingeladen werden. Dies ist jetzt jedes Jahr gemacht worden. Nur dieses Jahr nicht wegen Covid-19. Die Firma Medela hat aber eine gute Idee gehabt, und hat jedem Mitarbeiter einen Lebkuchen per Post gesendet, unter dem Motto: «Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzen.» Und das ist der Medela gelungen. Da sind noch Spuren vom Senior Olle Larsson geblieben, der die Firma so herzlich geführt hat, wie jetzt die Familie Larsson es weiterführt. Im Namen von allen möchte ich der Familie Larsson, vor allem dem Sohn Michael danken, ebenfalls dem Verwaltungsrat und der Leitung der Firma Medela. Möge der Sinn vom Gründer Olle weiter in der Medela herrschen.