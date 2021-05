Leserbrief Weshalb immer bewerten? Gedanken zu Rankings und zum Durchschnittlichen 17.05.2021, 15.05 Uhr

Wenn wir uns bei jeder Gelegenheit ständig bewerten und unsere Handlungen so qualifizieren bzw. disqualifizieren, wird ein enormer Konformitätsdruck aufgebaut. Akzeptiert wird und Zugang zur Gesellschaft hat nur noch, wer dem Mainstream folgt, also nicht auffällt. Es ist logisch, dass eine solche Gesellschaft verflacht und zu keinen ausserordentlichen Leistungen mehr fähig ist.

Das Durchschnittliche wird zum Mass aller Dinge und der Mitmensch zum Gesinnungspolizisten. Es braucht dann keine Gesetze mehr, um uns alle Freiheiten zu nehmen! Das Perfide wäre, dass wir dann selbst genau das machen, was China macht! Mit Rankings bestimmen wir den Handlungsspielraum eines jeden Einzelnen. Wenn man sich dann noch weigert, sich dem Gesundheitsfundamentalismus oder dem Ökoterror zu unterwerfen, kann man sich auch selbst einsperren. Genau diesen Weg gehen wir, wenn wir Nichtgeimpften weniger Rechte zugestehen als Geimpften. Die grassierende Verbotsorgie der Pedanten und der Sprach- und Gesinnungsterror der politisch Korrekten lässt nichts Gutes erahnen, insbesondere weil auch bürgerliche Politiker an der Basis immer mehr von diesem, nun wirklich gefährlichen Virus, infiziert sind. Passen wir also auf, wenn wir ständig alles bewerten und taxieren! Diese Spiessigkeit führt zur Katastrophe und zu einer Welt, welche die wenigsten von uns eigentlich wollen. Übrigens: Diese Gedanken führen auch dazu, dass ich am 13. Juni fünfmal Nein stimmen werde. Ich will in einer lebenswerten Welt leben und jede einzelne Vorlage führt genau zum Gegenteiligen. Eine Welt, in der Einzelne diskriminiert werden und die Last für Andere tragen! (Ausnahme das CO2-Gesetz, aber da habe ich andere Gründe.)

Michel Ebinger, Rotkreuz