Leserbrief Wie Trump hält auch Biden hart dagegen «Biden hat von Trump gelernt: Entscheidend ist nur das Glück der Fans», Ausgabe vom 11. März 16.03.2021, 12.57 Uhr

Nach lang anhaltendem Anti-Trump-Hype überrascht diese Schlagzeile auf den ersten Blick. Der Artikel von Renzo Ruf beschreibt das Vorgehen, die eigene Klientel zu beglücken, ohne Rücksicht auf die andere Hälfte des Landes.

Viel wichtiger wäre aber, einmal ehrlich aufzuzeigen, dass Joe Biden in zwei der weltpolitisch wichtigsten Angelegenheiten Donald Trump imitiert, nicht aber seinen Freund und Vor-Vorgänger, den schwächelnden Barack Obama. Dieser hatte durch seine Passivität den Aufstieg und die Hegemonieansprüche Chinas erst ermöglicht. Donald Trump hielt hart dagegen und Biden macht exakt dasselbe.

Dass er sich dabei eines ganz anderen Ton befleissigt, ist in der Sache ein an sich unwichtiger Aspekt. Das Gleiche bezieht sich auf die Nahostpolitik. Die harten Worte gegenüber den Saudis sind Show. Die USA hätten panische Angst, die Saudis – oder auch Israel – an China zu verlieren.

Gegenüber Israel schlug Joe Biden sofort, auch hier Donald Trump imitierend, höchst freundliche Töne an. Dies im Gegensatz zu Barack Hussein Obama, den Freund und Secretary of State John Kerry damals beknien musste, Israel wenigstens einen Besuch abzustatten.

Christian Mächler, Hünenberg