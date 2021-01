Leserbrief Wir können nicht ewig leben «Zu jeder Geburt gehört der Tod», Leserbrief in der Ausgabe vom 15.Januar 19.01.2021, 13.44 Uhr

Bruno und Monica Fabbri aus Zug haben es auf den Punkt gebracht. Eine Tragödie ist es nicht, wenn betagte Menschen sterben. Da hat mich der angesprochene Artikel in der Zeitung mit diesem «Boulevard-Titel» auch geärgert. Ist dies noch seriöser Journalismus? Es ist immer traurig, wenn Menschen sterben, egal an welcher Krankheit und in welchem Alter. Eine Lücke im Leben anderer Menschen darf und soll jeder Mensch hinterlassen. Aber wir sollten uns endlich bewusst werden, dass wir nicht ewig leben. Corona hält uns Menschen vor Augen, dass wir nicht alles im Griff haben können, und das ist gut so. Ich kann die Worte von Bruno und Monica Fabbri nur unterstützen und ich danke ihnen für ihren Leserbrief.