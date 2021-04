Leserbriefe Das meinen Leser zum CO2-Gesetz Zur eidgenössischen Abstimmung vom 13. Juni Konrad Studerus, alt Kantonsrat CVP, Edlibach 06.04.2021, 15.21 Uhr

Das neue CO 2 -Gesetz hat auf das Weltklima gemäss Aussagen von links bis rechts praktisch keine Wirkung. Bekanntlich partizipiert die Schweiz mit einem Anteil von weniger als einem Promille am weltweiten CO 2 -Ausstoss. Von allen OECD-Staaten stösst die Schweiz neben Schweden pro Kopf am wenigsten CO 2 aus. Die Revision des CO 2 -Gesetzes hat also konkret nur eine symbolische oder moralisierende Zielsetzung. Es soll ein «Signal» setzen – und dieses kann nicht teuer genug sein: Mit der Verteuerung des Heizöls um bis zu 30 Franken pro 100 Liter und der Zusatzabgabe von 12 Rappen pro Liter bei Benzin und Diesel will man die heute schon hohe Steuerlast auf den fossilen Heiz- und Treibstoffen weiter erhöhen. Auch die Bewohner von Wohnungen, die vor einigen Jahren aus Umweltgründen auf Erdgas umgestellt wurden, dürfen sich nicht freuen – sie kommen ebenfalls zur Kasse.